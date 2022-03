Muilkorfwetten horen thuis in dictatoriale en totalitaire regiems

12/03/2022 00:00

Wilfred Leeuwin

Actievoerder Siebrano Pique (m) tijdens een protestdemonstratie

te Ondrobon.



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De arrestatie van burgers en actievoerders, op basis van artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht, richt weer eens het vizier op het gebruik van wat in de internationale wereld wordt genoemd, laster- of muilkorfwetten (in het Engels defamation). Onterecht wordt deze wetgeving, die een nalatenschap is uit de koloniale periode, in verband gebracht met moderne democratische wetgeving tot zelfs grondrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting.

In Suriname komen in het Wetboek van Strafrecht maar ook in de

Grondwet muilkorfwetten voor die in de achttiende eeuw (1910) uit

de Nederlandse wetgeving – die intussen vrijwel volledig is

vernieuwd – zijn overgenomen. Muilkorfwetten zijn bedoeld om

overheden en publieke personen te beschermen tegen ‘gewone’

burgers. Dat gebeurt met strafmaatregelen die absoluut niet

beantwoorden aan de hedendaagse normen en waarden. De Verenigde

Naties (VN), Europese Unie (EU), Afrikaanse commissie voor de

rechten van de mens en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)

schrijven juist nieuwe standaarden tot zelfs nieuwe wetgeving

voor.

In twee recente gevallen, maar ook eerder, namen justitie en de

regering hun verantwoordelijkheid niet om het grondrecht van

burgers te beschermen en wordt niet nagegaan of de wettelijke

begrenzing van dat recht wel of niet is overtreden. In deze

kwestie, in de commentaren en de uitleg van de politie, staat

slechts een ding centraal: de president is beledigd en de

overtreder moet worden gestraft. Dat is nu precies de aard en

bedoeling van artikel 152 en andere muilkorfwetten.

Muilkorfwetten hebben in zich ongelijkheid tussen publieke

personen en burgers en zorgen ervoor dat de eerste groep een

speciale behandeling geniet ten opzichte van de rest van de

samenleving. Wanneer dit principe wordt bedreigd in woord,

geschrift of andere vorm van publicatie dan staat daartegenover

straf. Dit is een grove vorm van maatschappelijke ongelijkheid in

een democratische samenleving als de Surinaamse.

Angst aanjagen

De wereld ziet er totaal anders uit dan wat muilkorfwetten

karakteriseren. Zeker na de democratisering en de oprichting van de

Verenigde Naties (VN) en ook nadat er internationale consensus

bestond over de geaardheid van politieke systemen als het fascisme,

de dictatuur, militaire, politie- en totalitaire staten. Het zijn

politieke systemen die ongelijkheid, dictatuur en schending van

mensenrechten met zich meebrengen en bevorderen.

Zelfs bestaande monarchieen en koninkrijken in de westerse

wereld, die in feite de grondleggers zijn geweest van laster- of

muilkorfwetten, zien er anders uit. In die landen worden

muilkorfwetten verwijderd of tenminste gemoderniseerd. In het geval

van de arrestatie van burgers en activisten in Suriname, komt het

aspect van ‘angst aanjagen’ als een afschrikmiddel sterk tot uiting

door het gebruik van muilkorfwetten. En precies dat was de

bedoeling in de oertijd waarbij de monarchie of de persoonlijking

van een politiek systeem boven de samenleving stond.

De angst en afschrikking zijn dat niemand van tevoren weet

wanneer de grens van belediging is overschreden, omdat zelfs in de

moderne wetgeving nergens een definitie staat over wat belediging

is. Willekeur is dus evident en de overtreder is overgeleverd aan

het systeem dat, in dit geval de publieke persoon, in bescherming

neemt.

In het laatste geval is het nog de vraag of de burger

Chandrikapersad Santokhi, die invulling geeft aan het ambt van

president, zich beledigd heeft gevoeld en aangifte heeft gedaan bij

de politie. Of misbruiken personen, zoals partijgenoten en

loyalisten om hem heen, politieke en juridische macht, zoals dat

gebeurt in een totalitaire staat?

Vrijheid is niet absoluut

Aan de andere kant is in de nieuwe wereld van gelijke rechten,

waar het accent juist ligt op de rechten van het individu, daarom

de woorden – “eenieder heeft recht” – op bescherming zodat zijn

privacy en goede naam en eer niet worden geschaad. Dat betekent dat

ook personen die een publieke functie bekleden, zoals de president,

ministers en rechters, ‘gewone’ mensen zijn, die net als andere

burgers recht hebben op bescherming. Dus beschermen tegen smaad,

laster en belediging is net als het recht van vrije meningsuiting

een belangrijk burgerrecht.

In de regel worden wetten, zoals een grondwet, gemaakt om de

samenleving te ordenen en ervoor te zorgen dat wetsovertredingen op

rechtmatige wijze door de onafhankelijke straf- of burgerrechter

worden beslecht. In een nieuwe wereld van democratie, van gelijke

rechten en vooral naleving van grondrechten, is er geen plaats voor

muilkorfwetten die in feite een menselijke gradering, dus

ongelijkheid tussen overheid/publieke personen en burgers

bevordert. Maar het betekent wel dat de vrijheid van het grondrecht

op vrije meningsuiting niet absoluut en niet onbegrensd is.

Dat zien we in de formulering in artikel 19 van de Surinaamse

Grondwet en ook in artikel 19 van het Internationaal Verdrag voor

Burgerlijke en Politieke Rechten en de Universele Verklaring voor

de Rechten van de Mens. De eerste twee zijn juridische bindend,

terwijl de universele verklaring een gestandaardiseerde en leidende

functie heeft. Het bewuste artikel van het grondrecht op vrije

meningsuiting heeft de volgende inhoud en is een internationale

standaard. Burger- en grondrechten zijn gericht op elk individu

zonder onderscheid of menselijke gradatie. Deze rechten beginnen

altijd met:”Eenieder heeft recht op…..”

In artikel 19 uit de eerder genoemde wetten en verklaring staat:

“Eenieder het recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit

recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke

aard ook te garen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen.

Dit kan mondeling, in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van

kunst of met behulp van andere media naar zijn keuze.”

En dan volgt in hetzelfde artikel en de begrenzing van het

recht: “… De uitoefening van de in dit artikel bedoelde

rechten houdt met haar bijzondere taken en verantwoordelijkheden.

Het kan daarom onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen. Maar deze

zullen alleen zijn zoals voorzien door de wet en zijn

noodzakelijk:

(a) voor het respecteren van de rechten of reputaties van

anderen;

(b) ter bescherming van de nationale veiligheid of de

openbare orde of van de volksgezondheid of goede zeden.”

Wetgeving aanpassen

In een verklaring van de OAS in 2002 staat dat criminele laster

geen rechtvaardiging is voor het beperken van een vrijheid en dat

alle strafrechtelijke laster- en muilkorfwetten afgeschaft en waar

nodig moeten worden vervangen met civiele lasterwetten. Dit

betekent zoveel als dat een burger onmogelijk strafbaar mag worden

gesteld voor het vrijelijk beleven van het recht op vrije

meningsuiting. Wie zich beledigd voelt, of vindt dat laster is

geuit, moet naar de burgerrechter en niet naar de strafrechter.

Acht jaar later, in 2010, vaardigden vertegenwoordigers van de

OAS, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

(OVSE) en de VN opnieuw een verklaring uit. Dit gebeurde samen met

de speciale rapporteur voor vrijheid van meningsuiting en toegang

tot informatie van de African Commission on Human and Peoples’

Rights.

Ook in deze verklaring spreekt de wereld zich uit tegen het

strafbaar stellen van een burger en grondrechten en werd op landen

het beroep gedaan laster- en muilkorfwetten te schrappen en

daarvoor in de plaats moderne wetgeving te maken.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) pleit sinds haar

oprichting in 1991 voor het afschaffen van lasterwetten. In 2013

hebben, tijdens een consultatie alle parlementaire,

buitenparlementaire en diverse maatschappelijke groeperingen, met

kanttekeningen aangegeven bereid te zijn, hun medewerking te

verlenen voor verwijdering van laster- en muilkorfwetten uit het

Wetboek van Strafrecht.

Politieke en maatschappelijke organisaties in Suriname zouden de

draad weer moeten oppakken om te komen tot moderne wetgeving. Die

moet er toe leiden dat Suriname gaat behoren tot de landen die op

een moderne, maar rechtstatelijk en democratisch vriendelijke

manier inhoud geven aan de naleving en bescherming van burgerlijke

en grondrechten.







