Muchanan indocumenta no ta algo cu por bisa cu no ta existi na Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN) – Siguiendo cu e entrevista cu Sue-Ann Ras, Lider di Codigo di Proteccion y Departamento di Mucha y Hoben (DMH), el a trece dilanti tambe cu e problema di muchanan indocumenta ta bisto.

Esaki por ehemplo, cu por wak den oranan escolar, muchanan cu ta papia otro idioma riba caya. Tin e Leerplecht cu tambe mester drenta den e parti aki, pero ta conoci si e

muchanan aki ta bay scol of no.

“Pero si ta un situacion cu nos no por bisa cu no ta existi. Cu tin xenofobia of cu no tin, con e problema ta hinca na Aruba ta algo cu a yega momento pa nos para keto y puntra ‘kico ta refugiado?’ ‘Pakico bo ta un refugiado’. Refugiado no ta un opcion cu nan tin”, Sue-Ann Ras a expresa.

El a agrega cu recientemente a sali na Merca un buki cu yama “Solito”. E autor ta papia di su travesia como Venezolano, cu el a pasa aden ora e tabata tin 9 aña di edad. “Hopi biaha nan ta haya un stempel cu no ta esun cu nos lo kier duna nan, pasobra nos no por descarta cu e muchanan aki tin derecho pa haya e trato cu nan mester. Nos ta mire aworaki den e proyecto unda cu di 30 mucha, 5 ta indocumenta. Bo por bisa ‘apenas cinco’ pero cinco cu tin un necesidad special; nan mester di un Logopedist, un Fisioterapeut, nan mester di un medicina…con nos ta bay anda cu esaki? Con nos ta bay yuda nan? Pasobra nan tin e derecho tambe di desaroya”, Sue-Ann a señala.