Mucha muher a gaña Polis cu su padrastro tabata abusa di dje pa tempo largo

E no tabata por a wanta mas y a dicidi di bisa e berdad



El a traha trampa cu a causa cu e padrastro a worde condena na 12 luna di prison

ORANJESTAD (AAN): Recien Corte di Husticia di Aruba a dicta sentencia den un caso hopi lamentable. A sali na cla cu un mucha ta bay traha trampa pa e pareha di su mama, cu e proposito di kibra e relacion. Esey a causa e homber G. a worde deteni y acusa cu entre 2017 y 2022 e tabata abusa di su yiu di crianza K. Na 2017 e mucha K. tabatin 12 aña y actual tin 18 aña.

Mucha a traha trampa pa padrastro: Tratamento di e caso aki a sosode na comienso di November 2023 caminda e homber G. kende ta biba cu e mama di e mucha K., a desmenti categoricamente cu durante e periodo cu e mucha ta bisa, el a abusa di e mucha. G. a bisa Hues cu e mucha K. a traha un trampa p’e y el a cay aden.

El a bisa Hues cu un dia so, el a haci actonan inmoral cu e mucha K. y e mucha K. a filma esaki. Esaki a sosode dia 2 December 2022, caminda G. a bay lanta K. for di soño pa e bay scol. Door cu K. no kier a lanta, el a hala e klechi y a ripara cu K. tabata full sunu. Esey a conduci cu G. a haci actonan inmoral.

Durante tratamento di e caso Hues a mustra cu na Augustus 2023, e mucha K. a bay na Hues Comisario y a bisa cu e kier papia e berdad. Esaki tabata despues cu su welo, tata di su mama, a fayece. E welo tabata masha pega cu K. Ta parce cu K. no por a wanta mas e gañamento.

Na Hues Comisario, K. a bisa cu el a traha un trampa pa G. pa asina filma y cu tur e otro cosnan cu el a bisa di G. no ta berdad. Hues a expresa cu e ta haya cu ta un cos leu pensa cu K. a haci.

Durante tratamento di e caso, e mama di K., a worde scucha como testigo den Corte. E mama a bisa cu K. no ta gusta G. y cu K. a bis’e cu e kier kibra nan relacion pa asina G. bay back Curacao. Segun e mama, K. no tabata acepta G. como tata. E mama a bisa tambe cu K. no ta biba na cas mas sino a bay biba cerca un amigo.

Fiscal a exigi 6 aña di prison: Fiscal ta haya cu pa un vez so cu a filma, ta suficiente prueba di sosten pa demostra cu ta henter e periodo esaki tabata tumando lugar. Fiscal ta haya cu G. a tacha integridad di un mucha kende e ta su padrastro. No a tene cuenta cu interes di e mucha y consecuencia cu esaki lo por tin pa e mucha.

Fiscal a mustra cu na Hulanda, Corte a condena un homber cu a abusa di su yiu na 6 aña di prison. El a mustra tambe cu recien Corte di Husticia di Aruba a condena un homber na 5 aña y 6 luna di prison pa abuso di mucha. Fiscal a exigi 6 aña di prison pa G.

Sentencia: Recien Hues a dicta sentencia den e caso aki, caminda el a bisa cu e no ta haya G. culpabel di e acusacion cu entre 2017 y 2022 el a abusa di e mucha K. Hues a declara G. liber di e acusacion aki. Hues a sigui bisa cu e ta haya G. culpable cu dia 2 December 2022, el a haci actonan inmoral cu su yiu di crianza.

Hues a bisa cu no tin ningun prueba cu solamente declaracion di e mucha. E mucha a filma loke a sosode y esey ta prueba di sosten. Hues a bisa tambe cu dilanti Hues Comisario e mucha a declara cu el a gaña cu G. cu a abusa di dje durante un tempo largo.

Homber condena na 1 aña di prison: Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e acusado G. a haci actonan inmoral cu su yiu muher di crianza. Hues ta haya cu G. a tacha e mucha su integridad. Hues a sigui bisa cu experiencia ta mustra cu muchanan por keda afecta. Hues ta tuma G. na malo pa loke a sosode. Hues a condena G. na 12 luna di prison, kitando e tempo cu G. ta sera caba den KIA.

E caso aki ta duna un señal kico por pasa den un relacion entre un mama cu su yiu y un homber cu no ta e tata biologico. Ta tristo cu desaroyonan asina tin cu bay asina drastico, caminda un mucha ta bay asina leu di provoca su padrastro tin relacion cu ne pa asina logra cu e padrastro ta bay cera pa e aleha e padrastro di su mama.