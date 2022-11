Mucha di 15 aña envolvi den tiramento riba un cas na Pos Chiquito

The content originally appeared on: Diario

Fiscal a exigi 10 aña di prison pa esun cu a tira

ORANJESTAD (AAN): E tres homber I.K.(23), D.J.(16) y J.K.(21) a presenta dilanti Hues pa duna cuenta pa e delito serio cu nan a haci. E acusacion cu Fiscal a presenta contra e trio ta cu riba 2 Mei 2022, nan a purba mata diferente persona y tabata den posesion di arma di candela. Fiscal I.K. cas na Pos Chiquito, tira caminda tres persona den cas.

Fiscal a acusa J.K. cu entre 18 April 2022 y 2 Mei 2022, e tabata den posecion di un arma. E mucha D.J. ta wordo acusa cu na Maart 2022, el a haci asalto riba e homber M. y a bay cu un grinder y marihuana. E tabata hunto cu un otro persona. Tambe Fiscal a pidi pa ehecuta castigo condicional pa I.K. cu ta pendiente.

MUCHA A ASALTA HOMBER

Hues a puntra D.J. riba e asalto na Maart 2022. Segun D.J., e homber M. a bin den bario Village y bisa cu e tin “berde” pa bende cu ta marihuana. E momento ey D.J. a ranca e tas for di M., saca e marihuana y grinder y duna M. su tas bek. Segun D.J., su amigo Popo no a haya nada. Hues a mustra cu e homber M. a declara cu Popo kier a coy su placa. E homber M. a bisa cu Popo a pasa man pa un sker y a bay riba M. E momento ey, M. a tuma postura pa bringa. D.J. a dal M. un wanta den cara y a ranca tas for di M. Segun M., D.J. a coy 200 florin, marihuana y grinder. Segun D.J. el a coy e marihuana, mas o menos 10 gram y grinder.

TIRA RIBA CAS

Hues a mustra cu tin diferente potret di I.K. cu arma. I.K. a bisa Hues cu tur e potretnan di dje cu arma, e armanan no ta di berdad. Hues a bisa cu el a mira I.K. cu arma y a tira. Segun I.K., un arma “fake” (no di berdad) ta zona mescos cu un arma di berdad.

Hues a bisa cu 2 Mei 2022 a tira riba un cas na Pos Chiquito caminda tabatin diferente hende na e cas. Segun I.K., e no a tira sino otro hende. Hues a mustra cu dia 2 Mei 2022, mas o menos 6.30, Polis a wordo informa cu na un cas na Pos Chiquito, hende a pasa tira. Un dama L. a bisa cu e tabata papiando cu su bisiña dama J. y a mira un Nissan March glas getint. El a mira I.K. ta maneha e auto cu stuur na man drechi. El a mira I.K. saca arma di candela color preto y dirigi riba dje. A los 4 tiro. E dama a coy su yiu core bay paden. Tin algun impacto di bala den muraya di e cas. Un otro dama cu tabata cu un yiu di 1 aña den cura ta papia cu un otro dama y a bisa cu el a mira I.K. den auto y a dirigi arma riba dje y los tiro. Tin un otro persona homber P. tambe tabata den cura y a mira I.K. saca un arma color preto y tira. Den cura tabatin mas hende. Nan tabata para banda cas di Ignacio cu a wordo tira mata. Den e auto tambe tabata D.J.

TIRA CULPA RIBA OTRO PA A TIRA

Segun I.K., e no a tira sino D.J. Den interogacion, D.J. a bisa cu e no a tira sino I.K. El a bisa cu nan tabata 4 den auto y tabata core rond. Na dado momento a pasa banda di e cas di Ignacio. D.J. lo a baha e bentana y a mira cu un persona a mir’e. El a bisa I.K. y e momento ey I.K. a los 4 tiro. El a bisa cu ora nan tabata core rond e tabatin e arma riba su pia. Segun D.J., I.K. a bisa cu e tabata busca Albert y lo tira riba dje si e mir’e. J.K. a bisa cu for di merdia nan tabata trip y I.K. a bis’e cu D.J. a los dos tiro riba un cas. I.K. a bisa Hues cu e arma ey tabata “fake”. E dia ey nan a bebe y usa droga. Segun J.K., e sa cu D.J. y I.K. tin problema cu e guynan di Pos Chiquito. A pasa dilanti cas di Albert y I.K. a tira. Despues di interogacion den Corte caminda I.K. ta bisa cu nan ta gaña riba dje. J.K. tambe a bisa cu loke el a bisa cu I.K. a tira no ta berdad.

PASA VIDEO DI TIRAMENTO

Den sala di Corte a pasa video riba celluar, caminda I.K. ta bisa cu el a caba di los tur 4 bala riba guynan di Pos Chiquito. Tambe a pasa video caminda D.J. y I.K. tabatin arma den man. Segun J.K. e arma ta di kelki. Tambe a pasa video di seguridad caminda a tira riba e cas na Pos Chiquito, caminda ta mira hendenan ta zak. Fiscal a puntra I,K., si e ta keda para riba cu e no a tira sino D.J. Hues a bisa cu Polis ta mira for di video cu ta un man blanco ta tira, siendo cu D.J. ta di color. I.K. a bisa Hues cu si mira e video, no tabatin tiramento riba ningun hende. Fiscal a remarca cu con I.K. ta bisa cu no a tira. Segun I.K., e dama ta gaña cu I.K. a tira riba dje y su yiu pero no ta asina. Segun I.K. e homber P. tambe ta gaña.

Mama di Ignacio, L.Ignacio, tabata presente den Corte y el a bisa Hues cu e tabata para den porta di cas ora I.K. a pasa tira. El a mira e man blanco saca arma y tira. Despues e otro hendenan a bisa cu e persona ta I.K.

Hues a mustra cu April 2020, I.K. a wordo condena na 15 luna di prison di cual 5 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Awor Fiscal ta exigi pa ehecuta e 5 luna condicional pasobra I.K. a haci otro delito den e tempo di prueba.

DEMANDA DAÑO

E dama L.Ignaciop a demanda 2500 florin pa e ticket cu e mester paga pa bay keda Hulanda door cu el a keda den trauma. El a bisa cu despues cu nan a tira mata su yiu na cas, esaki a pasa. Tambe el a demanda 500 florin pa e spanto cu el a pasa.

FISCAL

Fiscal a bisa cu 2 Mei 2022 tabatin tiramento 6.30 di atardi riba cas na Pos Chiquito. 4 tiro a los riba cas. Riba camera di seguridad por mira con e tiramento a sosode. Un Nissan March a pasa y a tira caminda bala dal contra muraya y kibra glas di un auto. Diferente persona a haci denuncia. Un dama a mira cu esun cu a tira ta I.K. Riba cellular di I.K. a mira I.K. bisa cu el a caba di tira 4 biaha riba esnan di Pos Chiquito. Tambe tin potretnan cu I.K. cu arma di candela. Segun I.K. ta un arma falso. Por mira cu e ta un revolver. I.K. ta desmenti di a tira y ta bisa cu ta D.J. ta esun cu a tira. Por mira claramente riba video cu ta un homber color cla ta esun cu a tira. I.K. ta color cla mientras cu D.J. ta color mas scur.

VENGANZA RIBA TIRAMENTO

Na opinion di Fiscal, I.K. lo tabata busca esnan cu riba 18 Maart 2022 a tira riba dje. Ruman di I.K., J.K. a declara cu su ruman I.K. tabata core y tabata busca Albert pa tir’e. Fiscal no ta considera J.K. y D.J. complice. E hecho cu I.K. a busca un arma pa regla cuenta Albert y Naton. A core diferente biaha den vecindario. Fiscal no ta haya cu por papia aki di premedita. Fiscal ta haya I.K. culpable di intento di mata. El a mustra cu I.K. a tira den direccion di un grupo di hende. Esaki ta causa cu un hende por a resulta herida y hasta por a muri. Tabatin impacto di bala den e cas. Danki Dios cu ningun hende a resulta herida. Fiscal ta haya legal proba cu tur tres tabatin un arma di candela. J.K. mes a declara na Polis cu e tabatin un arma di candela y despues a bende.

AUTO LO KEDA CONFISCA

Pa cu castigo Fiscal a bisa I.K. tin dos castigo hubenil pa intento mata y violencia. D.J. tin diferente caso y ta crea preocupacion. Tempo di e incidente e tabatin 15 aña. J.K. ta promer biaha cu e ta cay sera. Fiscal ta haya cu mester confisca e Nissan March cual a wordo usa pa tira riba un cas. E cellular tambe mester keda confisca pasobra a traha video pa mustra cu a tira. Pa cu e demanda di daño, Fiscal ta haya cu sin pruebanan no por dicidi. El a pidi Hues pa declara dama L.I. no admisibel pa e 2500 florin. E demanda inmaterial di 500 florin si por aproba pasobra el a spanta. Fiscal a exigi pa pone medida di pago y si no paga lo mester bay 10 dia sera si no paga.

PROBLEMA DI GANG TA SERIO NA ARUBA

Fiscal a bisa cu problema di gang ta un problema serio na Aruba. Door cu I.K. a wordo tira, el a bay tira bek. El a filma video pa laga sa cu e tambe ta forma parti di gang. Na e cas caminda Ignacio a wordo tira mata, a bay tira. Pa e atraco cu violencia di droga, esaki ta un asunto serio. Fiscal ta considera I.K. un residivista di violencia.

CASTIGO

Pa J.K., Fiscal a exigi 18 luna di prison di cual 6 luna ta condicional y 3 aña di prueba.

Pa D.J., Fiscal ta haya cu mester tene cuenta cu e tabata menor di edad. Remarcabel ta cu sentencianan anterior no a yuda. Fiscal ta haya cu mester pone guia di Reclassering. Fiscal a exigi castigo hubenil di 18 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu 2 aña di prueba.

Fiscal a bisa cu pa I.K. e cos ta diferente. Drive by shooting riba un grupo di hende y mucha cu no tin nada di haci cu e asunto, ta hopi serio. Fiscal ta haya cu mester manda señal bon cla contra drive by shooting. El a exigi 10 aña di prison y pa ehecuta e 5 luna condicional pendiente.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 25 November, esta Diabierna lo tin sentencia.