Mucha chikito na zwembroek a spanta chauffeurnan na Sero Patrishi

Mucha tabata core pia abao sin ningun adulto na bista…

ORANJESTAD (AAN): Diadomingo atardi un poco despues cu awacero a cay, atencion di automobilistanan rond di e Paperclip Rotonde na Sero Patrishi, a bay ora cu diripiente nan ta mira un mucha homber chikito di kizas entre 5 pa 7 aña di edad, ta core na banda di caminda den su zwembroek. Y e tin ningun adulto rond di dje.

E mucha tabata core y stop net unda tin zebrapad pa cruza caya. Chauffeurnan tur ta primi brake pa asina stop y check si acaso e mucha ta bay cruza caya. Pero e ta bira cara y sigui core den otro direccion.

Varios chauffeur a para na banda pa asina purba papia cu e mucha. Pero e tabata bisa nada, y pia abao mes e ta sigui cana riba partinan di santo na banda, mey-mey di matanan, y bolbe bira bek bay rumbo pa e rotonde.

A tira un bista rond, pero no a mira ningun adulto cu lo por ta su famia, y tampoco tin ningun otro mucha mas.

Ora el a yega na e pida caminda di Watty Vos Boulevard cu ta bin for di Tanki Leendert, aki atrobe el a para y keda un banda. Chauffeurnan tambe a keda para pasobra nan no sa si acaso e mucha kier cruza caya.

Pero atrobe e ta bira, rek un careda bay bek zuid rumbo pa e vianan cu ta dirigi pa Oranjestad. Atrobe chauffeurnan di e via ey ta brake pasobra nan no sa si e mucha lo djis bay subi caminda of no.

Finalmente cu tur auto para, el a cruza caya y a core bay pabao, y despues a drenta un cura di cas. E cas su cura no tin porta, y no ta conoci si acaso eynan e ta biba. Pero por lo menos un automobilista a baha pa asina trata na wak si tin adulto eynan, y si nan ta na altura cu e mucha a bay rek careda na forma peligroso cerca di caminda grandi na e rotonde di Sero Patrishi.