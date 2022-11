The content originally appeared on: Diario

“As it is written: Eye has not seen, Norheard,

Nor have entered into the heart of man.

The things which God has prepared for those who love him.”

Announcing the home going of:

Mr. Daniel Alexander Schmidt

Better known as: Dan or Schmidt

*16thJune 1934 – 14th November 2022

Trusting Gods Plan: Heavenly Hope,

For my Grace is sufficient for you,

For my power is made perfect in weakness

Until we meet again, he has left behind:

Wife: Isabel Philips- Schmidt

Children(s): † James Schmidt, Daniel Schmidt, Leonicio Schmidt, Samantha Schmidt, Esther Philips, Cindy Dosset, MervinDosset.

Grandchildren: Andre Schmidt, Damien Schmidt, Rowena Schmidt, Rashida Schmidt, Juliette SchmidtMyke Schmidt, Alisia Schmidt, Davy Schmidt, ShanikwaCaines, ShakimCaines,Chris Tromp

Great grandchildren:Nyreél Schmidt, Macai Schmidt, Jaylen Schmidt, Livia Schmidt

Daughter & Son in law: Steve Caines, HannekeKnigge, Robert Van de Kamp

Mother: † CarlolineBerkel and Father: † Paul Schmidt

Brothers: Basil Schmidt, Leonicio Schmidt, † Calvin Schmidt, † Christophorous Lucas Schmidt, Pedrito Cornett, Fernando Cornett Carol Cornett, Willy Cornett, Paul Schmidt, Billy Schmidt, Newton Schmidt. Sisters: †Piola Cornett, †Linda Cornett, Muneca Cornett, † Melva Cornett-McBride, Damaris Cornett, Helen Taylor, Patsy Bernand, Gertrude Schmidt, Cynthia Schmidt, Linda Schmidt, Lydia Schmidt-James, Ophelia Schmidt, Paulina Schmidt, †Juliete Schmidt , Annette Schmidt-Groot.

Nieces & Nephews: Jacky Schmidt-Rietwyk, Minolva Schmidt, Amalia Schmidt, Basilio Schmidt, Demitrius Schmidt, Leonicio Jr. Schmidt, Antoinette Schmidt, Chike Schmidt, Charline Schmidt, Charlina Schmidt-Martin, Charlene Schmidt, Calvin Jr. Schmidt, JerrolJames,ChristaSchmidt,Maluska Schmidt, Lucaskjo Schmidt, AttilahPieternella, MaurellaPieternella, SharmainaArrindell, AnestroArrindell, Jean-Marie Cornett, Standford Cornett, Caleema Cornett, Willie Jr. Cornett, Shawn Cornett, † Juliette Letang, NicolaosAlmonor, Shefton Hazel, Derrol Cornett, Chevron Kock, Celestina McBride-Ford, Edwin Jr. McBride, Delton McBride, Shana McBride-Kelly, Fernando Romney, Ferderick Romney, Linda Bos, Malcolm Schmidt James, Melvin James, Sherwin Schmidt, Jeffrey Schmidt, Jason Schmidt, Jonathan Schmidt, Jaqueline Schmidt, IllianaCroes, Ishmael Schmidt, Francisca Schmidt, Ted Schmidt, Lourens Groot, Isabel Groot, Maarten Groot.

Aunts and uncles: †Amelia Berkel, †AmbertBerkel, †MelanaBerkel, †MagaretBerkel, †Charles Berkel, †Gladys BerkelMorris,†TheophilusBerkel, †Gertrude Schmidt, †Ivy Schmidt, †Jackie Schmidt, †James Schmidt, †Althur Schmidt, Bernard Schmidt Urnies Van Putten, William Schmidt

Cousins in: Aruba, St Eustatius, Curacao, St. Maarten, Holland, USA, St Criox St Thomas.

Loving Caretaker: Peaches

Gratitude to: WGK that cared for him.

Neighbors: Oscar y Diana Kock, Isaac Hassel,Family Maduro

Related to the: Schmidt, Berkel, Cornett, Elscoe, Phillips, VanPutten, Caines, Canwood, Brown

Please accept our apologies if we have accidentally forgotten to mention any family member.

Opportunity for condolences is, Thursday 24th. November, 2022 from 7:00pm-9:00pm in the evening at the Olive Tree Funeral Care & Crematory in San Nicolas.

The service will take place on Friday 25th November, 2022 from 9:00am-11:00am at the Seventh day Adventist church San Nicolas, following the internment at the Sabana Basora cemetery.

No home visits after the internment.