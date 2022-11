MoU firma pa mihor conexion aereo den Caribe Hulandes

The content originally appeared on: Diario

Acuerdo entre Hulanda y Caribe Hulandes ta empodera e islanan pa explora y establece conectividad aereo accesible

Tin di establece conectividad entre tur e seis islanan aki

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta a continua cu e prome evento internacional di transporte aereo sostenibel, organisa door di Dutch Caribbean Cooperation of Airports’s: – A Flight to the Future – na Hyatt Regency Resort Spa & Casino Aruba. Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di adulto mayor Ursell Arends, director General di Aviacion y Asunto Maritimo di e Ministerio di Infrastuctura y Administracion di Awa di Hulanda y alabes Presidente di DCCA y CEO di Aruba Airport Authority, Joost Meijs a ricibi e participantenan presente y esunnan cu a atende di forma virtual.

Tema principal durante e prome dia tabata “Discovering the undiscovered focusing on the future of Sustainable Aviation”. E discurso di apertura tabata den man di Jorge Rosillo di Corporación América y CEO di Cargo Terminal of Ecuador, TCE and the Galapagos Ecological Airport, cu ta e prome aeropuerto ecologico di mundo. Rafael Echevarne, Director General di Airports Council International of the Latin America and Caribbean y Marieke Smit, Program Manager Sustainable Aviation na e Ministerio di Infrastuctura y Maneho di Awa di Hulanda tambe a haci un presentacion tocante e roadmap pa e-flight.

Un momento historico durante e evento aki tabata e compromiso cu e ‘Memorandum of Understanding’ (MOU) entre e seis islanan di Caribe Hulandes, Hulanda, e seis aeropuertonan di Caribe Hulandes y Dutch Association of Airports (NVL). E MOU ta empodera principalmente e islanan aki pa explora y establece conectividad aereo accesibel entre Corsou, Aruba, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius y Saba y mas specíficamente pa explora y stimula e uzo di energia emission-free pa por ehecuta conectividad aereo.

Un total di 15 dignatario procedente for di seis isla y Hulanda a firma e MOU y a acorda pa forma un comite di directiva y un grupo di accion cu lo traha un Joint Business Plan tocante con lo por establece esaki. Lo entrega e business plan denter di e siguiente shete luna despues di firma e MOU.

Durante e proximo dianan di e conferencia lo concentra riba diferente tema interesante y importante di sostenibilidad, algun di e temanan principal:

“Built for Experience” enfocando riba turismo sostenibel

“Pushing the limits” enfocando riba e operacionnan pa un aeropuerto sostenibel

“Reality Check” enfocando riba investigacionnan andando y inversionnan

“Connecting Generations” dunando e comunidad un oportunidad pa experiencia e Pipistrel Velis Electro di cerca.