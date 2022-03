Motiverende voorleesdag voor kinderen Tamara

08/03/2022 16:03

-

Shanavon Arsomedjo

Piloot en radio- en televisiepresentator Sam Blankendal tijdens voorleesdag bij kindertehuis Tamara.

Foto: Shanavon Arsomedjo



PARAMARIBO –

“Je moet hard werken om te bereiken wat je wilt.” Dit was de rode draad tijdens de voorleesdag bij Kindertehuis Tamara. Lions Club Paramaribo North hield er een voorleesactiviteit, in verband met de nationale voorleesdag, afgelopen vrijdag. Samen met rolmodellen Ketura Hopkinson, Sam Blankendal en Indra Hu werd werd niet alleen uit de boeken maar ook samen gezongen en gedanst. Dit tot groot plezier van de kinderen van Tamara.

Er is gekozen voor dit tehuis omdat het kinderen opvangen die in

een crisissituatie verkeren. Zo konden zij ervaren dat het leven

ook hele mooie kanten heeft. De rolmodellen hebben hen het nut van

lezen bijgebracht en daarin helpen stimuleren het met plezier te

doen. Met deze beleving hopen zij een bijdrage te hebben geleverd

in het verruimen van hun belevingswereld. Zij hebben er spontaan

een feestje van gemaakt met elkaar. Zo hebben Blankendal en

Hopkinson schrijfster ondersteund bij het voorlezen ui haar boek

‘Rosalie, oma’s danseresje’ met de nodige dansjes.

Blankendal en Hopkinson hebben ervoor gekozen om bij de

introductie een kort verhaal over zichzelf te vertellen. Terwijl

Blankendal, piloot en presentator bij ABC, heeft andere wegen

moeten bewandelen dan gepland, maar hij is goed op weg zijn doelen

te bereiken. “Ik ben niet stil blijven zitten, maar heb steeds

mogelijkheden voor mezelf gezocht om mijn doelen te bereiken. Je

zou denken dat het mij makkelijk af zou gaan, maar dat was het

niet. Ik geloof er sterk in dat het jullie ook zal lukken”,

vertelde Blankendal aan de kinderen.

Hopkinson staat op het punt een studie te kiezen maar heeft nog

geen idee wat ze wil gaan doen. Hiermee geeft ze aan dat je goed

moet nadenken voordat je een keus maakt en ook dat je niet te oud

bent om een studiekeus te maken, zolang je zeker ervan bent.

De kinderen kregen elk een exemplaar van ‘Rosalie, oma’s

danseresje’. “Als schrijfster van kinderboeken is een van mijn

doelen om leesplezier bij kinderen aan te wakkeren en te

bevorderen”, zegt Hu. “Kinderen zijn niet zomaar in een tehuis. Er

is iets gebeurd waarom ze daar geplaatst zijn. Dat ze niet met hun

eigen familie zijn is al een enorm gemis. Om deze kinderen extra

liefde en plezier te geven door middel van voorlezen, is dan ook

het minste wat ik kan doen.”







