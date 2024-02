Motibo pa cual hopi hende ta rechaza un trabao ta cu e dunador di trabao ta ofrece ‘part-time’ so

The content originally appeared on: Diario

Lider di FTA, Hose Figaroa ta splica:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu mr. Hose Figaroa, Presidente di Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA), el a referi na e cantidad di cambernan di hotel pa cual a duna permiso pa construi, pero cu awo por wak cu no tin hende pa traha.

Esaki ta un asunto cu FTA ta bin ta señalando pa basta tempo caba, y esaki ta nada nobo pasobra for di añanan pasa cu a duna permiso pa bin mas camber di hotel por a spera cu e situacion aki lo a bay yega.

Segun presidente di FTA: “Aki na Aruba tin un fayo con nos ta prepara nos mes pa cierto situacionnan cu nos sa cu ta na caminda, y esaki ta un di nan. No ta di awo cu nos sa cu e cantidad di cambernan aki ta bay ta available y como cu e poblacion di Aruba no ta crece di un forma asina rapido, por a spera cu na cierto momento nos lo bay tin mester di trahado”.

Cu locual FTA tin un poco problema cu ne, Figaroa a señala, ta cu nan ta sinti, toch, cu e dunadornan di trabao ta pusha hopi pa cuminza importa trahado mas lihe posible.

“Pero nos ta kere cu prome cu yega eynan, mester haci un poco huiswerk internamente, pa wak prome kendenan nos tin den nos mercado laboral aworaki, cu por ubica na trabao.

Hopi doño di trabao ta bisa cu nan ta publica e vacantenan pero of e hendenan no ta solicita, of ta solicita pero no ta acepta e trabao, finalmente; pero nos no ta tende despues e motibo pa cual e hendenan no ta acepta e trabao”, Hose Figaroa a señala.

El a agrega cu di loke FTA mes ta ricibi, tin tres factor grandi y un di nan ta cu na momento cu e persona yega solicita, nan ta bis’e cu e trabao cu nan por ofrec’e no ta full time, pero ta un part time.

“Y e trahado ta bisa cu den un trabao asina e no tin seguridad di entrada. Mi no tin garantia di cuanto ora mi ta bay haci e trabao aki, y si mi no tin garantia di cuanto ora mi ta bay traha e luna aki, mi no tin garantia tampoco di cuanto placa mi ta bay tin na fin di luna of kincena den mi man, y mi no sa tampoco si mi por paga e debenan cu mi tin”, e lider sindical a comenta.

El a bisa cu tin hende tin un patronchi di debe cu el a crea y esey e mester yega na cubrie cu su entrada.