Het verzoek van advocaat Jennifer Korendijk om haar cliƫnt Attanacio B. voorlopig in vrijheid te stellen is maandag afgewezen door rechter Maureen Dayala. De man zit sinds 29 april 2020 vast omdat hij Faizel Kwasie (20), een collega goudzoeker, heeft doodgestoken op een concessie in Pikin Kawina. De twee hadden ruzie.

While global new infections start to decline, a handful of countries across the Caribbean, including the larger islands of Jamaica and Cuba,.