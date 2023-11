Mon Plaisir Havo tin e pelicula cortometrahe ganador

The content originally appeared on: Diario

Addonsito Croes a entrega awards di Playa Film Festival 2023

ORANJESTAD (AAN): Den Kenwolf Studio na Oranjestad, cu musica di Adriano Nanof, a tuma luga e entrega di premio na e ganadornan di Playa Film Festival 2023.

Cinco scol secundario a participa p’e premio di Best Student Short Documentary cu tabata Colegio San Antonio, St. Augustinus College, YNZ Montessori, Mon Plaisir HAVO/VWO y De Schakel College. Tabata Mon Plaisir HAVO/VWO a resulta e scol cu e pelicula cortometrahe ganado.

E miho Feature film 2023 tabata “It is not past 08-12-1982” di Ida Does di Hulanda. E miho Short movie 2023 tabata “Stick is Life” di Miguel Galofre di Trinidad & Tobago. E maestro di ceremonia tabata Addonsito Croes.

E anochi aki, Addonsito Croes y Juan Fransisco Pardo di fundacion CineAruba como sorpresa a haci entrega tambe di 2 galardon como actuacion sublime y como talento nobo den e mundo di pelicula na Tuesday Irwin y Nathan Matthew Legger for di Londen. Pa 2024, Playa Film Festival lo t’ey atrobe.