Momento a yega pa un Dialogo Nacional pa baha gastonan di Gobierno

​

Prome cu trece mas medida riba pueblo



Politico Otmar Oduber ta kere cu tur oponente y gremio por uni

Pueblo aki ya no por carga mas peso financiero

ORANJESTAD (AAN): Na opinion di e politico Otmar Oduber, e fecha di 1 Augustus 2023 ta marca comienzo di un otro fecha, un otro medida, un otro peso cu ta wordo poni riba comunidad. E ta referi aki na e ley di BBO na Frontera cu a drenta na vigor e luna aki.

“Nos no a sinti e peso ainda, e peso ainda tin di bay wordo sinti… pero pueblo no por bay carga mas gasto, mas costo di bida, cu a bin ta aumenta bao di tur Gobierno,” Oduber a bisa. El a admiti cu esey a socede hasta bao Gobierno cu el a forma parti tambe, di e.o. asignatura berde, tambe asignatura geel, y keto bay ta mira cu e forma facil pa purba tapa buraconan financiero ta door di aumenta costo di bida di ciudadanonan, y aumenta e gasto di haci negoshi na Aruba.

“Awe 1 di Augustus, pa falta di corahe, pa falta di cohon di parti di un Gobierno cu a bisa cu BTW tabata e caminda cu nos mester a cana pero pa motibo politico ta hopi mas facil pa bende un BBO na Frontera cu lo genera miyones pa Gobierno di Aruba, pero cu ta empobrece y haci costo di bida di nos hendenan mas dificil,” Oduber a indica.

Segun Oduber, hendenan di comunidad, incluyendo pensionado ya caba ta kehando. Hendenan den bon posicion, y tambe esnan den puestonan mas marginal, cu simplemente ta bisa cu nan no por carga e gasto di costo di bida mas.

Ni maske con purba, e comerciante no por absorba esaki mas. E tin cu pasa e gasto door na comunidad, pero pueblo no tin espacio mas pa por carga mas gasto.

Pidi pa Dialogo Nacional: Diamars mainta durante un conferencia di prensa convoca na Rum Reef cerca di Baby Beach, Otmar Oduber a haci un suplica publico na Prome Ministro y Gobierno aki pa di awor en adelante no bay introduci ningun medida mas, y cu laga e BBO na Frontera ey ta e ultimo cu a wordo introduci cu poder di Dios.

“Y asina habri un Dialogo Nacional riba con nos ta bay baha gastonan den Gobierno. Con nos ta bay reduci personal, con ta bay baha e gastonan cu tin coriente di Gobierno door di e.o. privatiza, independiza, y hasta elimina cierto departamentonan di gobierno cu na e momentonan aki no ta necesario, y cu naturalmente nos por haci hopi mas eficiente dentro di Gobierno,” Oduber a indica.

Oduber ta kere cu Oposicion y Gobierno tin di uno den un Dialogo hunto cu gremionan na Aruba, prome cu e “siguiente medida” bin, y cu atrobe e isla bay den discusion riba otro aumento di prima di pensioen, prima di AZV, of cobranza nobo na Serlimar, of di awa of coriente y gas.

Yamada ta na Gobierno pa habri e Dialogo Nacional aki riba bahamento di gasto, pasobra ta hopi espacio tin den Gobierno pa por baha y reduci, y na forma structural unda anualmente lo bo sigui gana door di baha gasto di Gobierno cu cierto momento bo por duna bek na comunidad.

Esnan cu no ta contribui: Otmar Oduber a bolbe trece dilanti e estadistica, cu na Aruba tin como 10.000 pa 12.000 hende indocumenta na Aruba, pues 12.000 hende trahando ilegal, personanan cu no ta contribui na AZV, ni Pensioen, ni na Belasting. Como 10.000 pa 12.000 hende cu no tin cuenta di banco, pero tur fin di luna ta manda encomienda pa exterior.

Oduber a bisa cu na Aruba e nivel di criminalidad no ta dje halto ey, aunke tin asina hopi hende indocumenta bibando. E ta sugeri pa djis legaliza e grupo enorme di hende aki na Aruba, esey so lo bay brinda e isla un espacio enorme pa e.o. e pensionadonan por haya un reduccion cu nan no mester paga e ‘volle pond’ pa cu prima di AZV y otro impuestonan mensual.

Otmar Oduber ta bolbe roga Partidonan actual den Gobierno, oposicion, tur Parlamentario, gremionan comercial y sindical, pa cuminza awor caba pa na un forma unifica tur hende por sinta y hiba un dialogo con e isla aki por bay reduci e gastonan astronomico cu tin di Gobierno e momentonan aki cu por conduci na cierto momento por alivia costo di bida di nos hendenan.