‘Mogelijk’ institutionele corruptie parlementaire delegatie naar Gabon

DNA-voorzitter Marinus Bee en fractieleider Obed Kanape, beiden van Abop, die namens het parlement naar het Afrikaanse land zijn geweest.

PARAMARIBO –

De reis van onder meer een parlementaire delegatie naar het Afrikaanse land Gabon (8-19 maart) druipt mogelijk van institutionele corruptie, waarbij wettelijke procedures en regels zijn omzeild. Er is via het ministerie van Financien en Planning, zonder dat er daarvoor een parlementair besluit was, 22.554,16 US dollar opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Dat bedrag is bestemd geweest voor onder meer aanvullende kosten

voor vliegtickets, verzekering, representatiekosten, daggelden en

gelden voor de persoonlijke uitrusting gedurende het verblijf in

Gabon van vijf personen, onder wie DNA-voorzitter Marinus Bee en

fractieleider Obed Kanape, beiden van Abop, die namens het

parlement naar het Afrikaanse land zijn geweest.

Deze kwestie ligt erg gevoelig bij de coalitie, omdat er

mogelijk sprake is van het overtreden van artikel 13 van de

Anticorruptiewet en de positie van de assembleevoorzitter ernstig

in het geding is gekomen. Na de perikelen rond onder meer de

oprichting van het staatsorgaan New Surfin en de kwestie rond het

Deens energiebedrijf HPSG is deze Gabon-aangelegenheid wederom

reden voor de oppositie om aan de bel te trekken en een diepgaand

onderzoek te eisen.

De kwestie Gabon kwam in de openbaarheid toen vorige week de

fracties van de NDP en BEP schriftelijk opheldering vroegen aan

fungerend assembleevoorzitter Dew Sharman (VHP) over het vertrek

van Bee en Kanape in een grote delegatie naar Gabon. Sharman heeft

toen gezegd hiervan niet op de hoogte te zijn en beloofde deze zaak

te laten onderzoeken. In antwoord op de brief van NDP en BEP

stuurde Sharman enkele bijlagen, waaronder een uitnodiging van

Conservation International Suriname (CIS) gericht aan Bee om samen

met twee ondersteuners een bezoek te brengen aan Gabon. Dit

gebeurde in verband met een kennisuitwisselingstraject dat te maken

heeft met duurzaam bosbeheer. De kosten zouden volledig worden

betaald door CIS.

Deze uitnodiging bleek eerder niet te zijn gedeeld met het

parlement. Bee heeft enkele dagen voor vertrek naar Gabon aan het

einde van een huishoudelijke vergadering slechts gezegd dat hij

“als voorzitter” door CIS is uitgenodigd naar Gabon te gaan en dat

de kosten door die organisatie zullen worden gedekt. Hij deelde het

parlement mee dat hij de uitnodiging had geaccepteerd en sloot die

vergadering, zonder dat het parlement hierover een besluit heeft

kunnen nemen.

In de correspondentie die Sharman aan het parlement heeft

gegeven, blijkt dat Bee minister Armand Achaibersing van Financien

en Planning een brief heeft geschreven om zijn medewerking te

verlenen dat via de CBvS 22.554,16 US dollar (de tegenwaarde van

SRD 465.720,95) wordt vrijgemaakt voor reisdeviezen voor het kopen

van tickets. In die brief schrijft Bee dat het bedrag bestemd is

voor een parlementaire delegatie onder leiding van hem in verband

met een kennis uitwisselingstraject. In een bijlage bij de brief

staat een specificatie voor wie en waarvoor het geld zal worden

besteed. Bee heeft intussen verklaard dat er niets fout is en dat

alles volgens de procedures is geschied.

In gesprek metde Ware Tijdzegt CIS-directeur John Goedschalk dat

zijn organisatie geen uitnodiging heeft gericht aan het parlement

maar aan parlementsvoorzitter Bee. “De voorzitter moet zijn eigen

verantwoording afleggen. Wij hebben alle kosten betaald voor alle

delegatieleden waaronder vliegtickets, hotel en voeding.”

