Moederdag combineren met hulp voor dieren

Stichting Dierenbescherming Suriname was na drie jaar terug om ‘Moederdag taartjes’ te verkopen ten gunste van de dieren in het dierenasiel.



PARAMARIBO –

“Ik vind het geweldig dat ze er weer staan, nadat het de laatste drie jaar tijdens Covid-19 helaas niet kon. Het is goed dat ze hiermee weer wat geld ophalen voor de dieren. Ik houd van dieren en honden, maar mijn huisvesting laat het helaas niet toe.” Jennifer, die iets voor zichzelf uitzoekt, was zaterdag op het parkeerterrein van Choi’s Noord, waar de stichting Dierenbescherming Suriname haar ‘Moederdag taarten’ verkocht.

Daags voor Moederdag was er een grote aanloop bij de ‘Say it

with Cake & Cookies’-actie, waar burgers na drie jaar Covid-19

weer taartjes, viadoe, koekjes en allerlei ander lekkernij konden

kopen voor moeder de vrouw. Maar ook dieren zullen profiteren van

deze verkoopdag. De opbrengst komt namelijk ten goede van de dieren

in het dierenasiel.

Aruna Mungra, secretaris van de stichting Dierenbescherming

Suriname, zegt dat de verkoopdag altijd een groot succes is. Ook

met Kerst zal de organisatie er staan. De vrijwillgers helpen

daarbij een handje mee. Met de opbrengst wordt onder meer voer

gekocht, maar wordt er ook geld gereserveerd voor onderhoud van de

verblijven, schoonmaak van het terrein en verzorgingsmiddelen en

medicijnen voor de dieren.

Mungra merkt op dat, mede door de zware economische tijd, de

reguliere donaties uitblijven. “De stichting heeft het vrij zwaar.

Er wordt minder gereageerd op de oproepen om te doneren.” Maar ook

anderzijds zijn de financiele perikelen merkbaar. “We merken het

als we meldingen krijgen om uit te rijden met de dierenambulance.

Aan alles hangt een prijskaartje. Ook het waardig afscheid nemen

van een huisdier is duurder geworden, omdat de

verbrandingsinstallatie op diesel draait.”

Goede verkoop

Op de Moederdag-verkoopdag werd er goed gereageerd op social

media. Taarten, cupcakes en koekjes werden gebakken door mensen die

op deze manier de stichting een riem onder het hart wilden steken.

Alles werd thuis gebakken en aangeboden, waarna het

stichtingsbestuur de lekkernijen verkocht.

Thijs kwam samen met zijn vrouw Faridi naar de stand. “Het

dierenasiel doet verschrikkelijk goed werk. Daarbij wil ik graag

mijn steentje bijdragen en het dierenleed helpen verzachten. We

hebben een klein taartje gekocht ter ondersteuning van de dieren en

natuurlijk voor Moederdag. Dan slaan we twee vliegen in een

klap.”

Het echtpaar heeft een warm hart voor de dieren. Zelf houden ze

vogels, honden, vissen. “We hebben een kleine dierentuin thuis”,

lacht Faridi. Ze vindt het een enorm goed initiatief, omdat zeker

in deze zware tijden dieren vaak worden vergeten. “Ze krijgen niet

de liefde die ze behoren te verdienen”, benadrukt Faridi.

Thijs, die opmerkt dat het aantal zwerfhonden steeds ergere

vormen aanneemt, vindt dat mensen veel meer uit zichzelf moeten

doneren aan de stichting Dierenbescherming Suriname. “Daar hoeft

niet speciaal een actie aan worden gekoppeld.”







