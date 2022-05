Moederdag boodschap Broederschap en Eenheid in de Politiek

08/05/2022 11:11

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Moederdag is de dag waarop alle moeders, soms letterlijk, in de bloemetjes worden gezet. Het is een dag om moeder de vrouw te danken voor haar niet aflatende opofferingen om iedereen in haar omgeving, in het bijzonder haar kinderen, van dienst te zijn. Voor de toekomst van haar kind is niets haar te veel en geen werk haar te moeilijk.

We kennen deze dag ook als een dag waarop de duurste en mooiste

cadeaus aan moeder worden gegeven. De dag wordt daardoor sterk in

verband gebracht met de commercie. Echter, als individu en als

gemeenschap hebben wij de mogelijkheid ervoor te kiezen om de

emotionele waarde van deze bijzondere dag te vieren; een dag om

moeder de vrouw te eren en van harte te bedanken. Het is daarom

goed elkaar aan te moedigen om gebruik te maken van de gelegenheid

om mama flink te verwennen. Zij is het waard.

“Wanneer je kijkt naar je moeder, kijk je naar de zuiverste

liefde die je ooit zal kennen in je leven”. We kunnen het allemaal

eens zijn met deze zin. Een moeder is het bindmiddel dat het gezin

bij elkaar en intact houdt. Een moeder doet er alles aan om het

gezin de betekenis van liefde, blijdschap en saamhorigheid te laten

ervaren. Zij is een belangrijke, emotionele pilaar die elk kind,

groot of klein, nodig heeft. Woorden schieten te kort om de waarde

van een moeder in ieders leven te beschrijven. Fu tru, woortu

no de nofo.

Het zou fijn zijn als we op deze dag alleen maar aan leuke

dingen konden denken. Echter, het leven in de wereld wordt met de

dag moeilijker en overal in de wereld wordt het ook voor moeder, de

vrouw, moeilijker om voor haar kinderen te zijn wat ze graag voor

hen zou willen zijn. In Suriname staan vooral de alleenstaande

moeders voor grote uitdagingen om te blijven zorgen voor hun

kroost. Jonge vrouwen en toekomstige moeders verkeren in

onzekerheid en zoeken naar toekomstperspectieven.

In het binnenland van Suriname zien hardwerkende moeders alles

wat is geplant op hun kostgrond verdwijnen als gevolg van de

watersnood. Opgemerkt mag worden dat de kostgrond van een vrouw in

het binnenland meer is dan een stukje opengekapt terrein. Het is

haar voedselschuur, de bestaanszekerheid voor haar en haar gezin en

haar plantmateriaal voor het volgende plantseizoen. Het is voor

deze vrouwen, deze moeders dan ook heel pijnlijk om de kostgronden

te zien onderlopen en al het geinvesteerde te verliezen. De

voedselvoorziening is daardoor onzeker geworden, alsook de zorg

voor haar gezin. Daarnaast moeten veel moeders het doen zonder een

goede gezondheidszorg.

Het is daarom goed om op deze dag de regering op te roepen om

ernaartoe te werken dat alle vrouwen, moeders en toekomstige

moeders, worden versterkt. Moeders moeten de gelegenheid krijgen en

de mogelijkheid hebben om invulling te geven aan het moeder-zijn;

een continu proces waarin ze zich kan profileren als opvoeder van

de volgende generatie. We vertrouwen er dan ook op dat de regering

de ondersteunende hand, die moeders tegenwoordig zo hard nodig

hebben, zal reiken aan de moeders in nood. Ook wordt van de

beleidmakers verwacht ervoor te zorgen dat moeders en toekomstige

moeders, weer hoop krijgen. Hoop doet leven en maakt dat er kan

worden samengewerkt aan lotsverbetering voor eenieder, maar voor

moeder de vrouw in het bijzonder.

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek(BEP)

feliciteert alle moeders met deze dag en wenst de hele gemeenschap,

in het bijzonder de moeders, een gezegende, liefdevolle en fijne

Moederdag toe. Lobi gi ala den mama.

BEP Mediacommissie







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina