Missie volbracht: Pomba loopt marathonrecord aan flarden

Janiek Pomba heeft zondag het Surinaamse record op de marathon op zijn naam gebracht.

ROTTERDAM –

Missie volbracht voor Janiek Pomba. De langeafstandsloper van Pondobasi heeft zijn Road to Rotterdam tot een succesvol einde gebracht. Hij verpulverde zondag in Nederland het Surinaamse record tijdens de NN Marathon Rotterdam door na twee uren, 31 minuten en 44 seconden te finishen.

Na ruim zestien jaar verdwijnt Randjinder Patan uit de

recordboeken van de Surinaamse Atletiekbond. Op 27 november 2005

won de Yellow Birds-atleet de Surinaamse Srefidensi Marathon in

2:39:11. Die tijd heeft al die jaren stand gehouden totdat Pomba en

zijn team een traject uitzetten om serieus een jacht te doen naar

het marathonrecord.

Het werd een traject met hobbels, maar zondag viel tijdens de

Rotterdam Marathon alles als een puzzel in elkaar en werd de missie

tot een succes gebracht. De 21-jarige Pomba ging namelijk na 42,195

kilometer na 2:31:44 over de lijn en is de nieuwe Surinaamse

recordhouder.

De districtsatleet zette deze prestatie neer met een gemiddeld

tempo van 3:36. Iets na tien uur ‘s morgens ging hij op de

Schiedamsedijk van start en had hij tussentijden van 17:17 (5K)

34:56 (10K), 52:35 (15K), 1:10:21 (20K). Op de helft van de afstand

(21,1) stond hij op 1:14:12. Bij kilometer 25, 30, 35 en 40 waren

zijn tijden respectievelijk 1:28:11, 1:46:20, 2:04:33 om

2:23:30.

De 41ste NN Marathon Rotterdam werd gewonnen door Abdi Nageeye.

Met zijn tijd (2:04:56) brak hij het Nederlandse record. Hij is de

eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam. Bij de

vrouwen kwam Haven Hailu als eerste vrouw over de finish op de

Coolsingel in 2:21:01.

Abdi Nageeye passeert als eerste de streep met daarachter de

Ethiopier Leul Gebresilase. Foto: Twitter NN Marathon

Rotterdam







