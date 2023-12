Misha Raymond a haya confirmacion cu AZV lo cubri Fisioterapia pa mucha

The content originally appeared on: Diario

Entrante Januari 2024

ORANJESTAD (AAN): Ministro di Salubridad a duna di conoce cu lo tin un Fisioterapista specialisa pa mucha. Durante tratamento di Presupuesto Supletorio 2023, 11 di december, Parlamentario Misha Raymond, lider di fraccion Raiz, a ilumina un tema crucial den su discurso cu ta impacta e bienestar di muchanan cu necesidad special, y a boga pa mucha haya acceso na fisioterapia specialisa na nan, dentro di e cobertura basico di cuido di AZV.

Parlamentario Misha Raymond a cuminsa na duna un splicacion amplio ariba e importancia pa muchanan por ricibi fisioterapia specialisa. E peso significativo cu e mayornan tin cu carga pa busca cuido integral pa nan yiunan ta bin cu angustia financiero, limitando nan capacidad pa brinda un miho cuido na nan yiunan.

Fisioterapia specialisa pa mucha den e pakete basico di AZV ta un parti fundamental di cuido y salud pa muchanan. Oportunidadnan igual pa tur ta e compromiso cu Parlamentario Misha Raymond ta boga p’e ora el a articula su vision cu ta resona profundamente cu e bienestar y futuro di Aruba su muchanan.

Tin cu remarca cu ya caba na 2021 desde cu Misha Raymond a huramenta como Parlamentario el a a bin ta haci diferente inciativanan cu e meta pa trece cambio structural pa nos muchanan. Por ehempel, na november 2021 e parlamentario kende ta un psicologo di mucha y hoben, specialista den salud mental infantil y terapista, a entrega un mocion pa inclui logopedia den pakete basico di AZV. Despues di hopi persistencia, e parlamentario a logra cu desde 2 di september 2023 logopedia ta worde cubri pa tur hende cu mester di esaki den e pakete basico di AZV.

Clausurando su discurso, e parlamentario a enfatisa cu incluyendo fisioterapia specialisa pa mucha den pakete basico di AZV no ta un gesto y no ta solamente un solucion, sino e ta un necesidad. “Un mucha cu no por move, no por hunga. Un mucha cu no ta hunga no ta desaroya”, e parlamentario ta reacciona. E yamada fuerte pa accion ta enfatisa e urgencia pa provisionnan di cuido di salud completo, cu no ta laga ningun mucha atras. Particularmente esnan cu tin necesidad di cuido y sosten special manera fisioterapia.

Pasonan concreto na defensa di salud di mucha: Den un desaroyo positivo, respondiendo na preguntanan haci pa Parlamentario Misha Raymond, e Minister di Salud Publico a confirma un avanse significativo: cuminsando januari 2024, servicio di fisioterapia specialisa pa mucha lo ta disponibel pa tur mucha..