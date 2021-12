MIsdrijfgolf noopt tot verscherpen operatie ‘Veilig Suriname’

31/12/2021 08:06 – Van onze redactie

Judith Dragtenstein, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit Foto: CDS

PARAMARIBO – Operatie ‘Veilig Suriname’ wordt verder aangescherpt. Dit besluit is door het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) genomen na de “golf van ernstige misdrijven” de afgelopen dagen. Politiecommissaris Judith Dragtenstein, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van Juspol, erkent de situatie van zware criminaliteit, zoals die zich momenteel voordoet. Gewelddadige gewapende overvallen op burgers in woningen, bedrijven en op de openbare weg vinden met regelmaat van de klok plaats.

Dragtenstein verzekert de gemeenschap dat met het intensiveren van de operatie de politie haar zichtbaarheid in alle gebieden, ook in het achterland, heeft verhoogd. Wel zegt ze er direct bij dat de politie niet overal kan zijn.

De reeks criminele activiteiten zijn “niet ongebruikelijk” in deze periode van het jaar, aldus het ministerie. “Gebleken is dat jaarlijks rond deze tijd de samenleving slachtoffer wordt van zware berovingen, waarbij veel geweld wordt toegepast. Verder is er sprake van ruzies en meningsverschillen die uitlopen op schiet- en steekpartijen.”

De samenleving werd woensdag en donderdag opgeschrikt door ernstige misdrijven. Te Redi Doti vielen woensdag twee doden, nadat zwaargewapende criminelen gekleed in camouflagepakken een aantal personen beroofden. De verdachten van de brute roofovervallen zijn nog voortvluchtig. Dragtenstein vraagt dat burgers niet naar het gebied trekken en tegelijkertijd te allen tijde voorzichtig is.

De politietopper beaamt dat er een aantal personen zijn opgebracht voor verhoor in de Redi Doti-zaak. Echter, geen van hen kon tot verdachten worden gerekend. E?n van de slachtoffers had drie mannen, onder wie twee Brazilianen, aangewezen als te zijn de daders. Maar de mannen bleken geen verdachten te zijn. “Als personen gemaskerd zijn en in camouflagepakken gekleed, zijn ze moeilijk te herkennen”, aldus de politiecommissaris.

Over de twee handgranaten die zijn gevonden op het erf van de Ware Tijd-journalist Jason Pinas zegt de dat de zaak de volle aandacht heeft van de autoriteiten. De politiefunctionaris zegt dat deze kwestie in onderzoek is. Aan de gemeenschap vraagt zij alert te zijn. De politie zal overal zichtbaar zijn, ook na negen uur ‘s avonds, wanneer de lockdown ingaat.

