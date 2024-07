“Mirando bek riba aña escolar 2023-2024 nos ta contento cu e resultadonan”

The content originally appeared on: Diario

Natalie Geerman, director Stichting Avond Onderwijs:

ORANJESTAD (AAN) – Natalie Geerman, director di Stichting Avond Onderwijs Aruba, den entrevista cu DIARIO a menciona cu, mirando bek riba aña escolar 2023-2024, nan ta contento cu e resultadonan, papiando di nivel MAVO.

“Tin hopi alumno cu tin e deseo di sigui studia y cu pa un of otro motibo a cay afo, den dia e no a bay manera nan a desea, of por ta nan kier sigui upgrade. Nos ta weita cu e interes ta halto, loke nos ta mira si, pasobra e dificultad di bay scol anochi y traha, no ta facil pa e alumnonan cu a cay afo”, señora Geerman a comenta.

El a bisa cu nan tabata tin un bon resultado, specialmente cu e aña di examen cu a bay hopi bon. Nan a logra di mantene nan alumnonan hopi den scol, y en total a logra cu 44 alumno a slag, cu cerca nan ta 50% cu a bay bon completo y tin alumnonan cu a logra caba cu algun vak pa cual nan a haya certificado. “E posibilidad ta cu nan no tin cu haci e resto di un biaha, pero por haci un of dos vak te ora nan completa full nan seis vak bo ta haya bo diploma. E posibilidad ey ta existi”.

En total e scol ta core rond di 360 pa 370 alumno, parti den tres aña. Edad pa studia anochi ta cuminza cu 16 aña, djey bay ariba. “E aña aki nos tabata tin un persona cu a gradua cu su 63 aña, pero e grupo mas grandi cu nos tin ta den edad di 18 pa 24 aña. Pero nos no tin limite di edad, si bo ta desea sigui studia cu 40, 50, 60 aña, etc., e posibilidad tey”, Geerman a señala. El a agrega cu e miho graduado di e aña aki ta un mama cu tin tres yiu. E kier un ehemplo pa su yiunan, y a mustra nan cu e por, y si e por nan tambe por. El a bin bek scol y a logra. Pero ta hendenan den 50 y pico aña caba. Unda tin boluntad tin caminda!” Natalie Geerman, a expresa.

El a subraya cu ta ideal pa e hobennan studia den dia, pero si un studiante no logra tin un segundo chens y pesey Avond Onderwijs tey. “Si no logra den dia, no give up. Bo por logra bo diploma ainda si bo ta bin anochi”, señora Geerman a reitera.