Ministro Ursell Arends ta corda publico ki tipo di desperdicio lo wordo acepta den e baki

​

Pa e campaña limpi limpi

ORANJESTAD (AAN): Diasabra awor, 2 di september, e prome baki den bario pa desperdicio lo tuma luga como parti di campaña nacional ‘Limpi Limpi’. Riba e fechanan di e evento aki lo pone baki na diferente disctricto di Aruba for di 8’or di mainta te cu 12’or di merdia. Na cada sitio lo tin baki pa diferente tipo di desperdicio pa asina esaki por worde separa. E separacion di desperdicio ta facilita y maximalisa desperdicio su procesamento como tambe su reciclahe, asina yudando conserva nos medio ambiente.

Campaña nacional ‘Limpi Limpi’ tin como un di su metanan e conscientisacion di nos pueblo tocante maneho di desperdicio responsabel, bou di cual separacion ta forma parti. Baki di desperdicio den bario ta estrictamente pa desperdicio residencial. Desperdicio commercial no lo worde acepta y Bureau City Inspector ta encarga cu supervision y control durante e actividad pa percura pa cu esaki.

E tipo di desperdicio cu por worde treci na Parke Limpi Limpi: Bo por bin cu e-Waste. Aki ta referi na tur aparato electronico rond di cas cu no tin uzo mas of cu no ta sirbi. Algun ehempel di e-Waste ta televisor, computer, laptop, printer, celular, radio, speaker, camara, Console di Wega PlayStation, Nintendo, etc.

No por trece bateria di un solo uso ni rechargeable (AA, AAA, etc.). Tene esakinan na cas te proximo aviso.

Tambe por bay cu Green Waste, cu ta referi na material cu ta biodegradabel cu ta sali di naturalesa. Esaki ta exclui material manera cuminda, pallet, plywood, etc. Algun ehempel di Green Waste ta Planta, Palo di mata, Blachi di mata, y yerba.

Tambe por bin cu Construction Waste, cu ta referi na desperdicio cu ta worde produci ora di construccion cu ta relativamente limpi y por worde recicla. Esaki ta strictamente exclui asbest. Algun ehempel di Construction Waste cu ta reciclabel na Aruba ta cement, santo, pavers, y concrete.

Por trece Bulk/Mixed Waste, cu ta referi na obhetonan di tur tipo cu no por worde recicla of mester di worde pre-procesa pa por saca e material reciclabel (por ehempel, metal di un corchon). Esaki ta estrictamente exclui material radioactivo, kimico, azeta, verf, etc. Algun ehempel di Bulk/Mixed Waste ta potchi WC, fregado, mueble, corchon, paña, yubo di PVC/Tubo, tur tipo di plastic, rubber, taira, Palo/Plywood, y CD/Disco.

Tambe por trece metal, cu como desperdicio ta referi na tur tipo di material cu ta contene cantidad grandi di metal haya rond di cas. Esaki ta exclui auto bieu (wacharaca). Algun ehempel di esaki ta stoof, dryer, kabel/Waya, wasmashin, airco, Pijp/Tubo, mueble di hero, parti di motor, bais, zinc roof sheets (zim), Heki di hero, herment, pomp, y aluminum bentana/porta. Por haya mas detaye na website di trashtocasharuba.org/limpilimpi tambe.