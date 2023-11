Ministro Glenbert Croes a anuncia cu Enseñansa pa Empleo San Nicolas ta bay habri

The content originally appeared on: Diario

​

“San Nicolas is the land of opportunity”



Lo ta pa cursonan tecnico y energetico

ORANJESTAD (AAN): E siman aki Gobierno di Aruba a haci reapertura di Enseñansa pa Empleo situa na Engelandstraat 33. Un edificio completamente renoba cu a conoce un adelanto y desaroyo significante desde cu Minister Glenbert Croes a haya departamento aki bou di su encargo.

Un instituto cu ta ‘cater’ diferente sector den nos comunidad. Hobennan cu a drop out di scol por tuma cursonan na prijs social pa toch sigui capacita nan conocimento cu por brinda nan un trabao cu un miho porvenir. Adultonan cu kier cambia di trabao, manera e ehempel cu Minister Glenbert Croes a duna, un security guard kier bay traha den mundo di casino, a sigui curso di casino dealer na EPE, capacitando su mes pa un miho trabao, cu miho pago. Personanan cu kier specialisa nan mes den e funcion cu nan tin awor tambe ta tumando cursonan na EPE pa por sigui crece den nan trabao. Un instituto di balor fundamental pa nos comunidad laboral.

Pero e vision di Minister Glenbert Croes ta bay mas leu. Manera ya ta conoci e titular di Energia recientemente a anuncia cu pronto Aruba lo tin su propio Hydrogen Valley. Eagle LNG ta den pleno ehecucion. Un compania Americano a mustra su interes den exploracion di gas den awa teritorial di Aruba despues di haci su propio estudio profundo y extenso. E tereno di refineria lo worde converti den e industria energetico cu lo bira e proximo pilar economico pa pais Aruba. Pa stakeholders manera RDA, FMSA, WEB Aruba NV, NV Elmar, pa e parke di molina di biento, pues pa tur e proyectonan aki nos ta bay tin mester di trahadonan cu conocimento tecnico di e industria y aki ta unda Enseñansa pa Empleo SN ta haya su mision.

Pa e mandatario “San Nicolas is the land of opportunity” y kier ta un motor den crea oportunidadnan y desaroyo pa San Nicolas. Minister Glenbert Croes orguyosamente a anuncia di a duna e instruccion pa cuminsa cu e proceso pa habri Enseñansa pa Empleo Tecnico na San Nicolas.