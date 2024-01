Ministro Geoffrey Wever ta elabora riba plan pa desaroyo di ‘Orange Economy’ y Empresarionan Creativo na San Nicolas

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Como Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion, y Desaroyo Sostenibel, Geoffrey Wever su mision ta pa pone San Nicolas,

e “heart and soul” di nos isla, na e adelanto di desaroyo economico. Durante un conferencia di prensa e mandatario a anuncia cu lo inicia un esfuerzo pa stimula y transforma e sector creativo (e Orange Economy) den e area.

Ta reconoce e importancia di e Orange Economy como motor economico y fuente di progreso y adelanto. Nos plan no solamente ta enfoka riba inversion den infrastructura, pero creaccion di oportunidadnan pa nos ciudadanonan. Minister Wever ta pone enfasis riba e “capacity building”, empoderando nos hendenan y mustranan riba e potencial di nan skills creativo, asegurando cu nan no lo ser laga atras den e desaroyo.

E meta di e plan ‘Development Orange Economy in San Nicolas – Empowering the Creative Industries for Economic Transformation’ ta pa genera empleo y prosperidad pa e area, mientras ta atrae mas bishitante y revitalisa e bida urbano. Cu e empuhe y enfasis riba e Orange Economy di parti di gobierno, kier demostra no solamente na esnan den e industria, pero tambe sector financiero cu tin oportunidad cu ta ‘bale la pena’ inverti den e sector.

Lo tin actividadnan cu lo worde ehecuta durante henter e aña pa no solamente mehora e area, sino tambe pa subraya e potencial di San Nicolas como un ciudad creativo: un luga pa biba, traha y diverti.

Parti di e plan ta e serie di Creative Entrepreneurship Workshops, organiza pa IDEA. E obhetivo ta pa educa, inspira, y fortalece e empresarionan creativo, brindando nan “tools” pa logra exito. E workshops lo tuma luga den ‘The Hub’ na San Nicolas, cu e prome workshop dia 21 di februari 2024. Lo trata temanan manera planeacion, lanzamento, maneho, y expansion di negoshi.

Adicionalmente, lo tin un simposio di Orange Economy na april, celebrando e Dia Internacional di Creatividad y Innovacion. E evento aki lo conta cu presencia di expertonan, representantenan di sector publico y priva, y creativonan pa discuti strategianan, bon practicanan, y cooperacion pa capitalisa e potencial di e sector creativo. Ta un oportunidad pa reconoce y stimula e crecemento di e Industrianan Creativo y Cultural (CCI) di Aruba, y atrae inversion for di fuentenan tanto domestico como internacional.

Nos ta cordialmente invita tur interesado pa keda pendiente pa mas informacion y inscripcion pa e workshops y e simposio. Sigui e Facebook page di Minister Geoffrey Wever, y e pagina di IDEA pa e ultimo noticianan y detayes. “E esfuerso aki ta un paso significante pa asegura un desaroyo economico sostenibel pa San Nicolas, demostrando nos compromiso na e causa aki”, Geoffrey Wever.