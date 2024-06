Ministro Geoffrey Wever lo compaña Rey Willem-Alexander y Reina Maxima

The content originally appeared on: Diario

Durante mision comercial pa Merca



Lo bay tey na e mision comercial na New York

ORANJESTAD (AAN): Merca ta e partner no-Europeo mas importante pa Reino Hulandes den e terenonan di loke ta relacion economico y seguridad. E relacion fuerte ta esencial pa e prosperidad di Reino Hulandes, y pa nos como isla Caribense cu ta depende fuertemente riba e economia Norte Americano.

Rey Willem-Alexander y Reina Maxima lo bishita e estadonan mericano di Georgia y New York for di dialuna 10 te cu 13 di juni. Den Georgia nan lo bishita ciudad Atlanta y Savannah, y na New York nan lo bishita ciudad Albany y New York City.

Parallel na e bishita di trabao di e pareha real, un delegacion di CEO di VNO-NCW lo forma parti di e viahe y lo tin un mision di RIVM y lo tene un mision comercial tambe. Durante e bishita na estado Georgia, e pareha real lo ser acompaña pa ministro Harbers y na estado New York pa ministro Schreinemacher. Minister Geoffrey Wever di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, hunto cu minister Cijntje di Desaroyo Economico di Curaçao tambe lo forma parti den e bishita aki.

E bishita aki ta subraya e relacion bilateral fuerte entre Reino Hulandes y Merca y e relacion economico importante cu e estadonan di Georgia y New York. Georgia na e momento aki ta di nuebe partner comercial mas grandi di Hulanda den Merca y ta desaroyando fuertemente. New York ta importante pa Hulanda, mescos cu California y Texas, ora cu ta yega na interes di comercio y inversion.

Minister Geoffrey Wever lo ta presente durante e mision comercial na New York. “E viahe aki ta subraya e importancia di un bon relacion den Reino y ta muestra con e paisnan den Reino Hulandes por uni pa explora oportunidadnan economico. Mi ta sumamente agradecido y honra pa e invitacion pa por compaña Rey Willem-Alexander y Reina Maxima durante e mision aki y representa Aruba den e forma aki”, minister Wever ta expresa.

Riba e potretnan por mira imagennan di e prome dia di bishita di Rey Willem-Alexander na Merca.