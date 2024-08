Ministro felicitando Gihae Tang Soo Do Aruba cu a logra 50 medaya den campeonato mundial

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a ricibi bishita di e delegacion di Gihae Tang Soo Do Aruba

cu a representa Aruba dia 12 y 13 di juli 2024 den World Tang Soo Do Association World Championship cu a tuma luga na Greensboro North Carolina, Merca. Durante e atardi ameno, Minister Endy Croes a comparti cu e delegacion y a entrega nan un obsekio pa nan tremendo trabao den exterior.

E delegacion di Gihae Tang Soo Do Aruba a conkista un total di 50 medaya: 23 di oro, 9 di silver y 18 di brons. Un total di 1500 atleta di alrededor 36 pais a participa den e competencia aki entre otro, Argentina, Africa, Costa Rica, Chile, Ecuador, Inglatera, Mexico, Merca y Puerto Rico.

Despues di 16 aña, Aruba a participa atrobe den e Competencia di Creatividad y a sali di tres luga. Pa participa den e competencia aki, a haci un precualificacion y solamente e 8 miho gruponan por a presenta na e campeonato mundial. Nan a duna un bunita presentacion di e historia di Aruba, resaltando nos indigenanan di Caquetio.

Locual a sobresali di Aruba tabata cu tur atleta a participa den Competencia di Creatividad, incluyendo e atletanan di cuater aña di edad. Ademas di esaki, Aruba a pone un dushi ambiente, hibando musica di tambu en bibo pa nan presentancion.

Minister Endy Croes ta gradici presidente di Tang Soo Do Federation y “head coach” di Gihae Tang Soo Do Aruba Señora Melissa Noguera, entrenado- y mayornan cu a contribui den e triunfo di e atletanan aki. Alavez, ta felicita e 44 karatekanan di Gihae Tang Soo Do Aruba cu a destaca den World Tang Soo Do Association World Championship y pone Aruba su nomber briya. Cu deseo, disciplina, dedicacion y determinacion ta logra.