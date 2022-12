Ministerio Publico su acusacionnan contra Sevinger ta sin base y a exigi castigo exagera

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta a cuminsa e siman di defensa di e abogadonan di e 12 sospechosonan den caso Avestruz. Den sala di Corte por a mira diferente abogadonan presente pa scucha.

Abogadonan mr. Kock y Illes a hiba defensa pa Benny Sevinger. Luna pasa, 10 November 2022 por a scucha Fiscal exigi pa Benny Sevinger, 5 aña di prison y 10 aña sin por ta politico.

Sevinger no a previligia cierto persona so: mr. Kock a bisa cu Ministerio Publico

(Min. Publ.) no kier mira e realidad y pesey ta yama e caso Avestruz. E abogado a mustra cu Sevinger entre 2009 y 2017 tabata minister di infrastructura. E no tabata minister di erfpacht manera Ministerio Publico ta kere. Sevinger a bin cu plan pa trece un bida den economia di Aruba door stimula economia y duna erfpacht. Pesey Benny no tabata contra otorgamento di erfpacht tanten cu esnan cu pidi tereno, ta cumpli cu tur rekisitonan.

E tabata depende di e departamentonan pa regla e asuntonan. Pa dia Benny tabata haya cientos di peticionnan y documentonan y raportnan pa firma. E no tabata lesa tur documentonan sino tabata depende di departamentonan. Mescos cu Gobierno anterior, esun actual y posiblemente den futuro, hendenan ta bay cerca minister pasobra e proceso ta tarda mucho.

E abogado a bisa Hues, ta pesey hendenan tabata acerca minister pa laga e proceso cana mas liher. Door di esey masha hopi hende tabata bay cerca minister na oficina y tambe na su cas. Na opinion di mr. Kock, esaki ta un realidad cu mester tene cuenta cune. No ta asina cu esnan cu tabata bay cerca Sevinger tabata privilegia manera Hulanda ta mira.

E abogado ta haya cu mester mira e asunto di erfpacht den manera obhetivo. Tin ley cu ta regla dunamento di erfpacht. Den e ley no ta bisa kico mester pone den peticion. A lo largo a cambia e maneho caminda ta na DIP ta encerga peticion. Esaki pa depolitiza e sistema caminda hendenan no mester bay mas na minister. Tur peticion pa erfpacht mester bay via DIP.

Segun e maneho na DIP, dentro di 1 luna despues di e peticion, mester cumpli cu procedura y no manera Ministerio Publico ta pinta e asunto. E abogado via screen den sala di Corte, a mustra con e peticion ta y e peticion aki Sevinger ta firma. Ta despues DIP ta sigui evalua rekisitonan cu mester cumpli cun’e.

Fiscal ta viola principio di igualdad: E abogado a cuestiona e hecho cu Biemans cu a haci mescos cu otronan, Fiscal di Min. Publ. ta pidi pa declara Biemas liber pero e otronan si ta persigui. Aki ta violacion di principio di igualdad.

E abogado ta haya cu Ministerio Publico kier pinta Sevinger malo. Min. Publ. ta acusa cu Sevinger ta yega firma peticionnan, sin cu esakinan ta cumpli cu exigencianan. El a mustra cu Hues a cualifica Sevinger como machine di stempel, cu ta firma peticionnan sin lesa. Na opinion di abogado mr. Kock, esaki ta mustra cu Sevinger no tabata previligia un of otro. Tur ta worde trata igual. Min. Publ. ta pinta Sevinger di a previligia e grupo cu ta worde persigui.

E abogado ta haya cu Min. Publ. mester demostra esaki compara cu e mas di 400 peticionnan erfpacht commercial cu Sevinger a firma. Mr. Kock a bisa Hues cu e no ta haya cu por papia aki di previligia cierto personanan. No ta asina cu na DIP mester cumpli cu tur instruccion di Sevinger, door cu el a firma peticion. Sino ta mas cu 400 peticion di erfpacht a keda honra.

E abogado a mustra riba declaracion di funcionarionan di DIP, cu ta considera e instruccion di Sevinger mas bien su deseo. Na DIP mester evalua esaki y conseha Sevinger. E abogado ta haya cu no tabatin irregularidad y pesey mester declara Sevinger liber.

No tabata sa di intension di bende erfpacht: mr. Kock a mustra cu den e caso Doushant y Elenath, tur dos “rechtspersoon” (entidadnan) tin erfpacht. No tin ningun indicacion cu Sevinger kier previligia Arends y Richardson y Winterdal. E unico cos cu Sevinger a haci ta firma e peticion.

E no tabatin contacto cu ningun di nan. Segun mr. Kock, Sevinger no por tabata sa cu Arends y Richardson ta tras di e erfpacht pasobra e directornan di e identidadnan tabata otro persona. Ni na DIP tabata esaki. No ta asina cu Sevinger a haya placa di Winterdal of Arends.

E unico testigo ta Roja kende a bisa cu 26 Januari 2016 a hiba placa na cas di Sevinger. No tin ningun prueba di e declaracion gaña di Roja. Na opinion di e abogado, a base di ley, un testigo no ta suficiente pa usa como prueba. No tin prueba di sosten. Roja a bisa cu el a bay cas di Sevinger y duna un envelop na e señora di Sevinger. For di declaracionnan por ripara cu Arends y otronan a manda busca ticket di lotto di Merca pa bende aki na Aruba. Segun mr. Kock, ta ticketnan di lotto tabatin den e envelop. Sevinger ta desmenti categoricamente di a haya placa pa a firma pa erfpacht pa identidad.

Abogado mr. Kock a mustra un carta di un persona cu a haci peticion pa e mesun tereno cu Elenath a pidi y Sevinger a firma pa DIP regla. Segun mr. Kock, esey ta mustra cu Sevinger no tabata sa cu e tereno ya caba Arends a haci peticion. Tampoco Sevinger tabata sa cu Arends su intension tabata pa bende e tereno y no realisa un proyecto. E abogado ta haya cu mester declaracion Sevinger liber.

E abogado a bisa Hues cu mesun cos ta conta pa pa e proyectonan Damira y Leysner, caminda Sevinger no tabata sa cu e intension tabata pa bende.

Sevinger no a worde cumpra: Abogado mr. Kock a mustra cu e leynan cu Min. Publ. a usa, hechonan cu a sosode na 2013 ta caduca. Na opinion di mr. Kock, esey ta nifica cu e donocacionnan haci di Milero Investment na 2013 na Fundacion Curazon Berde ta caduca. Na 2016 Milero Investment a haya tereno. Merlin Group cu a haci donacion 2013 tambe ta caduca.

E donacionnan no ta pa Sevinger sino e fundacion relaciona cu campaña elecccion. E abogado mr. Kock a bisa Hues cu Sevinger no ta doño di e fundacion y no ta miembro. E ta haya cu mester declara Sevinger liber. El a mustra cu donacion haci na e fundacion no ta manera na Hulanda. No por considera donacion como cu a cumpra Sevinger.

E hecho cu e companianan, despues di 4 aña di a haci donacion, a haci peticion pa tereno, no kiermen cu a cumpra Sevinger. E abogado ta haya cu mester declara Sevinger liber.

El a mustra cu Sussebeek via compania a haci compra pa Sevinger. Sussebeek a haci compra den exterior pa Sevinger. Esakinan no ta fabornan. Sevinger mes tabata haci compras na Miami y manda nan na compania di Sussebeek na Miami pa bin Aruba. E abogado a bisa cu Sussebeek y Sevinger ta amigonan di hopi tempo. El a bisa cu tin situacion cu Sevinger ta duna Sussebeek placa pa haci compras.

Tambe tin situacion cu Sussebeek ta haci compras y despues Sevinger ta paga. Esaki tabata pa un periodo largo y no tabata haci administracion. Sussebeek si tabatin administracion di su companianan cu ta mustra con Sevinger a haci pagonan. Esaki no por worde considera di a cumpra Sevinger.

Fundacion curazon berde: mr. Kock a bisa Hues cu Prestine Estates ta doño di Holiday Inn. Dia 2 December 2015, Prestine a haci peticion pa prolonga erfpacht y tambe ampliacion di Holiday Inn cu 200 camber. Sevinger a traha carta pa Prestine Estate y bisa cu e lo instrui DIP negosha esaki. Prestine a yega na palabracion cu Ministerio Publico pa paga sancion 1 Miyon. Prestine a bisa cu el a haci donacion y ningun momento a cumpra Sevinger.

E abogado a mustra cu grupo Harms Milero Investment di 15 Februari 2014 te cu October 2017 tabatin 1 donacion di 2.500 Florin pa campaña di eleccion 2017. E tempo ey no tabatin ningun peticion di tereno.

No a abusa di funcion di Minister: E abogado ta haya cu Sevinger ningun momento a abusa di su funcion. El a firma peticion pa entidadnan cu a pidi tereno erfpacht pa proyecto comercial.

E tabata e minister di Infrastructura y e tabata autoriza pa firma. E no a abusa di su funcion.

No a malversa: E abogado a bisa Hues cu 9 Juni 2015, un compania a paga cu cheque algo mas di 11 mil Florin pa señora di Sevinger viaha cu Sevinger pa un conferencia den exterior.

E abogado no ta haya cu aki por papia di malversacion pasobra Sevinger no tabatin e placa aki den su poder. Sevinger tabata paga huur di edificio pa e fundacion. E tempo ey e fundacion no tabatin placa. Ta despues Sevinger a cobra e fundacion.

Labamento placa: Pa loke ta e acusacion di labamento di placa, mr. Kock a mustra cu Ministerio Publico mes a pidi Hues pa declara Sevinger liber di donacion cu el a haya di Harms.

Pa loke ta Sussebeek, no por papia di labamento di placa. E ta haya cu mester declara Sevinger liber.

Castigo exagera: E castigo exigi di Fiscal, na opinion di mr. Kock, no tin base. Min. Publ. a kere cu Sevinger lo tin placa den exterior, placa scondi na cas y bou tera. Pesey a manda cachonan na e cas pero no a haya nada. Tur e sospechonan aki no ta cuadra cu e berdad. El a mustra cu tur placa cu Sevinger ta gana como Minister y Parlamentario, ta bay na paga hipoteca, estudio di su yiunan.

El a mustra cu pa un politico di Aruba cu tabata regla permisonan a duna 3 aña di prison. Un otro politico den Antiyas, cu ta envolvi den hopi caso a haya 4 aña di prison. E abogado ta haya e exigencia di 5 aña di prison y 10 aña sin por ta politico, exagera. El a conclui cu tur e acusacionnan ta sin base y mester declara Sevinger liber.