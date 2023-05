Ministerio Publico lo cumisa cobra multanan habri na airport entrante 1 di Juli 2023

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Ministerio Publico lo intensiva cobramento di boetnan habri entrante prome di juli venidero.

En principio ta trata di tur multa cu a wordo impone pa un Huez y cu e persona condena no a paga ainda. Huez ta dicidi ora di impone un boet cu, si en caso e no wordo paga, e persona condena por wordo cera pa sinta castigo. Esaki ta wordo yama ‘vervangende hechtenis’.

Den e cuadro aki viaheronan cu multanan habri lo wordo para door di grenspolitie na airport. Nan lo no por sigui viaha te cu nan paga. Personanan cu no por of no kier paga nan multa(nan) habri, lo wordo ademas para pa cumpli cu nan detencion (vervangende hechtenis).

Banda di e hecho cu e persona lo wordo deteni, esaki ta significa tambe cu e lo perde su vuelo. Esaki ta cay completamente na riesgo propio di e persona cu a keda sin paga su multa. Pa conveniencia di e viahero grenspolitie ta dispone di un mashin di swipe portatil di Ministerio Publico.

Pa evita cu bo persona wordo para y deteni y perde bo vuelo, Ministerio Publico ta haci un apelacion urgente na personanan cu tin boetnan habri, pa paga. Por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer. Por swipe tambe na balie di Ministerio Publico despues di haci un afspraak via website www.omaruba.com. Areglonan di pago pa personanan cu tin cu sali di viahe no ta posible (mas), cu excepcion di ora ta trata di un viahe pa razonnan medico. Pa por regla e ultimo aki, mester presenta cu un prueba por escrito (di e viahe medico) y paga mitar di e boet cu tin habri.