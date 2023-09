Ministerio Publico kier ‘dagvaard’ ex minister Otmar Oduber ocho luna despues di a caba cu e investigacion

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber: “E cos aki parce un persecusion politico”

ORANJESTAD (AAN): Ex Minister Otmar Oduber a convoca un conferencia di prensa caminda el a indica cu un biaha mas Ministerio Publico a saca un publicacion relaciona cu Caso Flamingo. Den cuadro di e expresionnan haci, tambe a manda un email pa su abogado.

El a bisa cu 10 siman despues cu riba 5 di Juli, Ministerio Publico a notifica nan cu tin intencion di ‘dagvaard’ su persona pa loke ta trata e caso Flamingo. For di november aña pasa ta bringando pa e ‘dagvaarding’ aki por sali pa e por cuminsa defende su mes.

Pero atrobe, a haya un email caminda ta keda mara na loke OM a bisa dia 5 di juli, 10 siman pasa, cu nan tin e intencion di ‘dagvaard’ mi y cu proximamente e lo scucha ki dia e ‘dagvaarding’ aki ta sali, Oduber a indica.

“Esaki ta netamente e abuso cu ta tuma lugar. Mi ta yam’e un abuso pasobra no ta manera di trata niun hende. Cu akitras kier demostra algo of cu Ministerio Publico ta buscando un forma pa incrimina un persona. Awe e por ta un ex politico of un politico cu a anuncia bek. Un persona cu a ocupa durante 18 aña largo un funcion publico akinan na Aruba. Ocho aña como parlamentario, dies aña como minister y den e dies añanan ey, dos aña como vice premier di e pais aki”, a expresa.

Otmar Oduber a manifesta cu e abuso ta tuma lugar na momento cu ta caba mentalmente cu un hende, cu un famia. Di caba financieramente y mira Otmar Oduber bancarota door di caso aki. “E unico cos cu mi a haci durante 3 aña ta yuda of den e caso aki, agilisa, coopera cu Ministerio Publico, Landsrecherche, cu tur hende pa mira por fin kico tin pa Otmar Oduber por defende su mes pa su abogado y e sa unda nan ta para.

Ora cu a wordo notifica cu e investigacion a caba na november of december aña pasa, despues a bisa na februari cu e raport ta kedando cla y no a keda cla. Raport a keda cla na maart. Awor ta bay drenta october.

Si a investiga Otmar Oduber cuatro aña largo y cu a caba cu su bida, su negoshinan, cu su salud mental y den tur sentido, a expresa y ainda no ta cla. Despues cu 8 luna pasa a caba cu e investigacion y diahuebs OM a saca un comunicado y mand’e un email indicando e intencion pa haci un citacion y cu e ta bay haya sa ki dia.

E ta kere cu ya ta basta. “Awe Otmar a harta pasobra e cos akinan parce un persecusion politico. E no por ta otro”. El a bisa cu ta imposibel cu tres PG a pasa caba Aruba y awor tin un di cuater PG arubiano, cinco fiscal cu tin cu atende cu e caso aki y tur hende ta keda rek.

Oduber ta kere cu esaki ta un sed di vengansa di Hulanda y di politiconan aki na Aruba cu ta busca cueste loke cueste pa mira con por haya algo pa pega na Otmar Oduber, a declara.

E caso aki a cuminsa algo mas cu cuater aña pasa caminda a drenta cas di Oduber, di su famia bay cu documento. No a tende nada mas te cu juni di 2022. El a wordo deteni y cera den prizon y trata pio cu un criminal. Pa despues ora di bay Corte haya sa cu henter caso Flamingo ta a base di 7 procesverbal (sin prueba). E 7 procesverbaalnan aki a wordo poni na disposicion di prensa.