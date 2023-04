Ministerio Publico a haci un ‘chopsoy’ di su acusacionnan contra dje, sin un prueba!

The content originally appeared on: Diario

​

Otmar Oduber ta cuestiona OM:

ORANJESTAD (AAN)—Diaranzon cu a pasa ex-Minister Otmar Oduber hunto cu su abogado Vito Carlo, a convoca un conferencia di prensa, den cual Oduber ta cuestiona Ministerio Publico, cu despues di cuater aña di investigacion “ainda O.M ta pensando”.

El a subraya cu tur acusacion cu a wordo implementa na comienzo no tabata berdad y a trata di haci un “chopsoy” cu henter e caso, pero berdad ta cu no a haya nada, e ex-mandatario a señala.

Oduber a expresa cu manera su Abogado ta bisa “Cuater aña, y ainda bo ta pensando? For di Januari bo ta pensando?” Oduber ta puntra con nan ta hinca un caso den otro, si e cos grandi no tey mas. El a bay.

“Mi ta bisa comunidad di Aruba atrobe cu nan a hinca mi den incinerator, caso Flamingo, pa tapa cara. Un chopsoy nan a traha di dje, pasobra e cos grandi a bay, e no tey mas. Nan ta bisa cu hopi hende a duna un keho, pero nada no a sali afo”.

El a remarca cu no tin efparcht ni tereno comercial, no tin un hende, cu a entrega un denuncia, ni un contra su persona. Oduber a señala cu no tin ni un email di un hende cu a cumpra algo, ni decision, ni whats app, of yamada di dje pa un di e directornan tempo e tabata ministro, exigiendo nan haci algo. Ni nan a present’e, pasobra no tin nada!

“Pero cu aworaki, ainda mi tin cu warda? Shonnan, ta viola nan ta violando mi, y mi a cansa. Mi no ta toler’e mas!”

Hopi hende ta bise cu e ta bay confronta un monster, Ministerio Publico tin tur forza di mundo y nan por haci kico cu nan kier. “Shon, ya pa que? Bo tin mi full viola caba, bo ta wak mi na mi cara y bo ta sigui violando mi. Presenta bo pruebanan, presenta bo caso; mi ta puntra Vito cu tur ora tabata sinta cu mi, unda nos tin cu cuminza, unda mi tin cu defende mi mes. E ta contesta mi ‘mi no sa’. Nos no sa, pasobra no tin ni un acusacion di ningun hende contra mi, cu excepcion di esun di Marisol cu ta un ridiculez di marca mayor. Pero esunnan cu tin cos grandi, OM ta bisa pa no uza nan den ningun caso. Y a resulta cu nan no a lanta ningun caso y nan no a ni puntra mi si mi tin un cuenta na Merca”, Oduber a enfatiza.

Despues cu OM a uza un documento diez dia contra e ex-minister, ora su persona cu su abogado Carlo kier a bringa e caso pasobra nan kier a cera Otmar dos siman mas, door cu Huez Comisario a desestim’e y Otmar a keda den libertad, nan a bay den apelacion. Un miembro di prensa a puntra Otmar si ta un persecusion contra he OM tin, el a contesta “ki persecusion personal esaki por ta, si mi no conoce nan ni un?” Otmar ta yama esaki un caso di ficcion.

“Mi tabata tin un respet enorme pa Ministerio Publico. Boso sa cu mi a cana den un proceso ora mi no tabata den posicion mes. Di Minister pa Parlamentario, mi lucha cinco aña den Corte y mi a gana tur caso tambe. Y no ta bay ta diferente awo. E ta increible! Mi no sa con pa splik’e pa pueblo compronde, con nan por haci un acusacion contra bo, crea un monstruo den comunidad pasobra tur hende ta kere cu Otmar ta mescos cu tur otronan cu ta wordo investiga, anto tur acusacion cu bo tabata tin contra Otmar bo a laga cay, anto mi a bay colga pasobra no tin nada! Otmar a subraya.