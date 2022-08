Ministerio Publico a apela sentencia cu Hues a declara liber un homber acusa di a abusa yiu di 8 aña

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Fiscal no tabata di acuerdo cu e decision di Hues y a apela e sentencia di 3 Juni 2022.

Ta asina cu Fiscal a exigi 3 aña di prison pa e homber D., kende Fiscal ta haya culpable cu na 2006 a abusa di su yiu muher R., kende e tempo ey tabatin 8 aña y actual tin 23 aña.

Fiscal a exigi 3 aña di prison: Durante tratamento di e caso, Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu D. a abusa di su mesun yiu muher, a base di declaracion di tres testigo di cual dos ta ruman muher di D.

Nan lo a bisa cu mas o menos 15 aña pasa R. lo a bisa nan cu D. lo a mishi cun’e na su parti intimo. Fiscal a exigi 3 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña.

Defensa di abogado: Abogado di D., mr. Mohamed a bisa Hues cu e ta haya cu no tin prueba di sosten y cu ta solamente declaracion di e yiu muher tin.

E abogado a mustra riba sentencia di Corte Supremo cu ta mustra cu den casonan di abuso y inmoralidad, ademas di e declaracion di e victima mester busca prueba di sosten. Si no tin prueba di sosten no por castiga e sospechoso.

No tin prueba di sosten: Dia 3 di Juni 2022, Hues a bisa cu e acusacion contra D. ta cu na 2006 e lo a haci actonan inmoral cu yiu muher R.(8). Hues ta haya cu no tin suficiente prueba. Hues a mustra cu e tres testigonan, di cual dos ta ruman muher di e sospechoso D., a declara di a tende di R. mas o menos 15 aña pasa, cu su tata D., a mishi cun’e. Hues ta haya cu e declaracionnan aki ta confirma e denuncia di R. pero no por wordo usa como prueba di sosten.

Hues a bisa cu e declaracionnan aki no por wordo usa como prueba di sosten pasobra tur esakinan a bin for di un fuente, esta e mucha R.

Hues a sigui bisa cu e yoramento di R. ora cu e tabata conta dos di e testigonan, tampoco por wordo uza como prueba di sosten.

Hues a mustra cu e declaracion di e ruman muher di e sospechoso D., cu a bisa cu D. lo a bis’e cu esaki lo a sosode tempo cu e tabata adicto na droga y no tabata conciente kico e tabata haci, tampoco no ta prueba di sosten. Hues a mustra cu e ruman muher despues a declara cu e ta supone cu su ruman D. lo a haci’e pasobra e tempo ey e tabata adicto na droga pero D. mes no a bis’e nada.

Hues a conclui cu tur esaki ta trece cun’e cu no tin prueba di sosten y mester declara D. liber. Hues su decision ta cu e ta declara D. liber di e acusacion di a abusa di su yiu muher.

Fiscal a apela sentencia: Ta asina cu a base di ley, por apela e sentencia dentro di 2 siman. E decision aki no a cay bon serca Fiscal y el a apela. Awor ta Corte Superior (3 Hues) lo bay trata e caso di nobo y dicidi si ta confirma e sentencia di Corte den Promer Instancia of si ta haya e sospechoso D. culpable.