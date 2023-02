Ministerio di Salud Publico ta boga pa limita uzo di bebida alcoholico durante carnaval 69

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera varios biaha caba, Ministerio di Salud Publico a bin ta urgi pueblo di Aruba pa conscientisa nan mes ariba e uzo di bebidanan alcoholico.

Departamento di Salud Publico tin algun tips pa pueblo di Aruba pa asina bo por limita y controla bo uzo di bebida Alcohol.

Bebe un glas di awa pa cada bebida alcoholico cu bo dal! Si bo ta bebe alcohol percura pa bo come snacks regularmente of come por lo menos cada ora. No bebe di mas. Dal maximo un glas di bebida alcoholico pa ora. Si bo no a tuma e precaucionnan necesario y ta sinti cu bo no por maneha, pidi un persona cu no ta bou di influencia pa maneha pabo of hibabo cas.

Alcohol tin influencia riba bo coordinacion, bo conocemento, bo balans y bo abilidad pa pensa racional y cu claridad. Alcohol ta hacibo mas impulsivo y ta pone cu bo kier surpasa limitenan. Corda cu alcohol tambe ta un risico factor pa cu malesa chronico. Sea consciente y haci uzo di e tipnan aki. Preveni pa no mester lamenta despues.

Goza di un carnaval 69 sanamente.