Ministerio di Asuntonan General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Ordenansa Teritorial

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Resumen di 100 dia di gobernacion

ASUNTONAN GENERAL / MANEHO DI CRISIS

Den ministerio di Asuntonan General e prome 100 dianan tabata dirigi riba atende cu e crisis di Covid, y e impacto di esaki riba nos finansas publico. Den e prome 100 dianan di Gabinete Wever-Croes 2, nos pais a drenta den e di 5 ola di e pandemia, cu e variante Omicron, cu ta causando cantidadnan halto di contagio cada dia. E efectonan di Omicron ta diferente cu e variantenan cu nos a conose anteriormente y esey kiermen cu CrisisTeam, bou guia di Minister President como ‘Commander in Chief’, mester a cuminsa prepara di trempan, y mester a ahusta e maneho cada biaha y cu cautela.

E efecto di e pandemia global riba nos finansas publico ta devastador. Aruba ainda ta depende di sosten di likides di Hulanda, y pa esey den e prome 100 dianan, a hiba varios deliberacion cu Premier Rutte, Secretario di Estado Knops, y Tijdelijke Werkorganisatie COHO. Aruba den e prome 100 dianan di Gabinete Wever-Croes 2, ta den cumplimento cu tur e palabracionnan haci den cuadro di e Landspakket, y por mira varios resultado interesante di e trabounan den cuadro Landspakket cu tin efecto riba nos maneho di personal y su gastonan, elimina burocracia innecesario, reforma fiscal y fortificacion di nos fronteranan.

Den e cuadro aki, den e prome 100 dianan, a logra sigura 5.6 miyon Euro na fondonan for di Hulanda pa cumplimento di e palabracionnan aki. Deliberacionnan cu Hulanda no semper ta bay facil, y tin biaha cu mas reto cu otronan. Sinembargo Aruba ta comprometi na cumpli cu e palabracionnan haci den cuadro di sosten di likides, sigur tanten cu Aruba ta depende di e sosten aki di Hulanda.

INNOVACION

Riba tereno di Innovacion varios proyecto a wordo realisa den e prome 100 dianan di Gabinete Wever-Croes 2, entre otro:

eGovernment: Finalisacion di proyecto piloto di Interoperability y test pa intercambio di data den gobierno na un forma sigur y digital; cu e finalisacion aki awor por concentra riba e proyecto cu lo acapara henter e aparato gubernamental, y ciudadanonan por mira e beneficionan pronto

Immerse: durante e luna di innovacion ‘Immerse’ Futura, e innovation lab di Gobierno, a organisa mas di 20 evento colaborativo y workshops pa comunidad siña habilidadnan nobo

Camp di Innovacion diseña pa muchanan entre 8-12 aña pa siña con pa resolve problemanan di topico manera medio ambiente, durante vacacion di october

Supernova Camp diseña pa mucha muhenan entre 12-16 aña cu enfoke riba topico leadership, wellness, planning, y SDGs, durante vacacion di october

Realisacion di proyecto Re-Tech; cu ayudo di studiantenan di EPI a colecta aparatonan electronico cu no ta wordo uza mas. Nos a colecta mas cu 323 aparato electronico te cu December 2021 y a pone nan bek den uzo na diferente scol

eLearning 3: Sint Franciscus College – a cumpli cu e promesa pa e scol ricibi borchi digital, Chrome Books, pa e lesnan por wordo duna den forma mas digital, innovativo y atractivo

INFRASTRUCTURA Y ORDENANSA TERITORIAL

Pa loke ta trata e ministerio aki, mester remarca cu na e momento cu Gobierno a cay dia 30 maart 2021, mayoria di e proyectonan cu tabata wordo guia pa e departamentonan di infrastructura, a wordo para. Esaki pasobra tin varios investigacion penal andando y investigacion nobo cu a cuminsa despues di e fecha ey, cu ta pone cu Minister President a dicidi pa evita cualkier menguamento di politica den e ministerio aki. Unabes Gabinete Wever-Croes 2 a sinta, a traha riba varios proyecto pendiente:

Servicio na cliente: pa mehora e servicio na cliente a concentra riba digitalisacion, entre otro pa pago na Kadaster cu e ‘point of sale system’, y digitalisacion di e proceso di aplica pa tereno na DIP. Alaves a prepara e plan pa elimina tur atraso na DIP di e mas di 15 mil peticionnan pa tereno erfpacht residencial, erfpacht comerial, tereno den huur pa plantacion, of cambio di destinacion. E plan aki lo wordo ehecuta den prome mita di 2022, y despues di esaki, e tempo di espera pa peticionnan na DIP lo ta limita na 3 pa 6 luna maximo

Integridad: pa garantisa procesonan integro y depolitisacion di procesonan di otorgamento di tereno, a prolonga e mandato otorga door di e minister di Infrastructura na director di DIP; di e forma aki ta percura cu no tin ningun influencia politico den e procesonan di DIP, mientras e investigacionnan di influencia politico pa tur e ex ministernan di Infrastructura desde 2009 te cu 2020, ta wordo finalisa.

ROP /ROPV: Gobierno ta orguyoso di a pone Aruba riba mapa di desaroyo duradero por medio di introduccion di ROP /ROPV na september 2021, pa un desaroyo ordena, teniendo cuenta cu medio ambiente. Tambe gobierno a introduci e asina ‘build with nature’ door introduccion di un aanlegvergunning.

Proyecto di retonde na Palm Beach: e proceso pa construccion di e retonde a wordo finalisa y fondonan a wordo aloca pa construccion cuminsa den e prome kwartaal di 2022; mientras tanto a bin cu e solucion temporal por medio di ‘drempel’, cu a resulta den reduccion di e accidentenan

Vivienda: en bista di e scarsedad di tereno disponible actualmente, y en bista di e demanda grandi pa vivienda, DIP hunto cu un partner priva, a desaroya e proyecto ‘Caribbean Town’, cu ta un proyecto cu lo brinda 330 vivienda na esnan cu a aplica pa tereno na DIP den e ultimo 8 añanan y no a haya tereno. Cu esaki Gobierno ta cumpli cu su mision pa yuda cu tereno y/of cas pagabel pa pueblo, y cu e vision a traves di un proyecto di piloto ‘vertical home’.

Oficina di Gobierno: dia 20 di october Gobierno a firma MOU cu Bohama pa construccion di un edificio nobo pa Aduana, strategicamente na Barcadera, mientras ta desaroya e edificio biew di Aduana den un compleho di vivienda di luho, y asina trece bida den e area crucial aki pa desaroyo di Oranjestad

UTV/ATV: Decision strategico pa regula y limita e cantidad di vehiculo UTV/ATV riba nos careteranan publico, y den areanan di naturalesa; mientras tanto a introduci un moratorio riba e permisonan di UTV/ATV

Incinerator: Pa alivia e molester di desperdicio na dump na Parkietenbos, e Incinerator, bou maneho di DOW, a drenta funccion dia 1 november 2021 despues di a cumpli cu tur rekisito, teniendo cuenta cu veredictonan di Corte di Aruba

Proyecto Aruba Outdoor Amenities a logra inicia cu dos proyecto, restauracion di Ayo Rock Formation, y revitalisacion di nos beachnan

Esakinan ta apenas algun di e logronan den e prome 100 dianan di Gabinete Wever-Croes 2.

