Minister Wever y Minister Croes a introduci proyecto ‘Sport and Entrepreneurship’

*Pa stimula esnan activo den mundo di deporte pa busca e oportunidadnan economico

ORANJESTAD (AAN): Dialuna atardi durante un conferencia di prensa Minister Geoffrey Wever y Minister Endy Croes a anuncia e proyecto ‘Sport and Entrepreneurship’, cual ta un proyecto cu a wordo desaroya hunto cu Ministerio di Deporte caminda cu ta kere cu tin oportunidadnan economico den deporte.

El a bisa cu como parti di e maneho di Ministerio di Asuntonan Economico ta pa stimula ‘entrepreneurship’ y duna nan oportunidadnan den deporte y pa e motibo ey ta lansando e proyecto di ‘Sport and Entrepreneurship’.

Wever a bisa cu esaki ta un proyecto cu ta consisti di 19 topico, 18 tayer y 24 sesion cu lo bay wordo duna entrante 30 di october 2023 te cu luna di februari 2024. Ta bay siña esnan cu ta activo den deporte pa busca oportunidadnan economico.

Ta bay tin cursonan manera ‘Introduction to Sport and Entrepreneurship’, ‘Identify opportunities’, Marketing And Sales, Financial Planning and Management for Sport Entrepreneurs, Leadership and Teambuilding, entre otro.

E meta di e proyecto aki ta pa stimula esnan activo den mundo di deporte pa busca e oportunidadnan economico, desaroya nan mes y wak con nan por lanta un negoshi den e area di deporte. E ta kere cu tin hopi espacio y pa e motibo ey ta ofrece e programa di training aki.

Departamento di Asuntonan Economico pa medio di IDEA a scoge varios persona pa facilita e workshopnan aki y ta spera cu hopi persona por participa y reaccion na e yamado di e proyecto aki.

Pa cada workshop lo tin un contribucion propio. E ta un oportunidad unico pa esnan activo den mundo di deporte, Minister Geoffrey Wever a expresa.