Minister Volksgezondheid opnieuw positief getest

25/01/2022 17:22 – Van onze redactie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid was in februari 2021 ??n van de eerste burgers die werd inge?nt. Ook zijn tweede prik kreeg hij. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is opnieuw positief getest op het coronavirus. Hij was dinsdag daarom afwezig tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee, waarbij er onder meer over de Covid-19-situatie in het land wordt gesproken.

Bij aanvang van de vergadering maakte parlementsvoorzitter Marinus Bee melding van de afwezigheid van de bewindsman en zei hij dat minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie als minister ad-interim het woord zal voeren. Mathoera, die eerder voor Ramadhin heeft waargenomen, onthulde vervolgens dat haar collega in isolatie is.

In november 2021 testte Ramadhin, die volledig is gevaccineerd, al positief op het coronavirus. Hij werd toen op advies van medici zelfs ter observatie in het ziekenhuis opgenomen, maakte zijn directeur Rakesh Gajadhar-Sukul enkele dagen daarna bekend op de Covid-19-persconferentie.

Mathoera dinsdag in DNA: “We zullen zoveel mogelijk ingaan op de vragen, maar een aantal vragen hebben te maken met het algemeen beleid en daar zal de minister persoonlijk op ingaan tijdens de begrotingsbehandeling. De vragen die te maken hebben met Covid en die urgent zijn, daar gaan we zoveel mogelijk uitgebreid op in.”

