Minister Tjon tabata presente na e 41 Sesion di e ‘Universal Periodic Review” na Suiza

ORANJESTAD (AAN)/GENEVA – Diamars merdia, Minister di Husticia y Asuntonan Social Rocco Tjon a hiba palabra na e di 41 sesion di e “Universal Periodic Review (UPR) of the Kingdom of the Netherlands” na Geneva, Suiza.

E tema di e aña aki ta toca derechonan humano y kico tur e paisnan den Reino Hulandes ta haciendo of a haci caba, desde e ultimo UPR, pa asina mehora e derechonan humano.

Como parti di e conseho di Derechonan Humano di United Nations, e “Universal Periodic Review” UPR ta un proceso unico di United Nations (UN), caminda e 193 estadonan cu ta miembro di UN ta examina otro estadonan cu tambe ta miembro di UN, cu e meta pa trece mehoracion den e proteccion y promocion di derechonan humano den cada pais. Awe, durante e prome sesion di e di cuater ciclo di e UPR, e estadonan cu ta miembro di UN a examina e cuater paisnan di Reino Hulandes esta; Hulanda, Aruba, Curaçao y Sint Maarten.

Durante e sesion di awe, minister Tjon a hiba su discurso y a elabora brevemente riba kico tur a wordo haci pa asina mitiga e impacto di e pandemia y tambe a elabora riba kico Aruba a haci y ta haciendo pa brinda ayudo na inmigrantenan, y pa combati traficacion di hende y abuso domestico. Tambe a elabora riba kico ta wordo haci pa fortifica derechonan di mucha, esaki den forma di e proyecto di “Mi Mesun Heroe” y por ultimo a elabora riba e proyecto conhuntamente cu CEDE Aruba pa trece mehoracion den nos barionan.

Por ultimo, e mandatario a indica cu Gobierno di Aruba ta traha diligentemente pa crea oportunidadnan mucho mas miho pa cada ciudadano, pero tambe pa construi un base mucho mas solido pa e futuro generacion, cu tin como tarea di hiba Aruba padilanti, den un mundo cu ta evolucionando rapidamente.

Gobierno di Aruba ta kere den un efoke centralisa riba e ser humano, pa loke ta trata “policy-making” caminda e “Sustainable Development Goals” (SDG’s) ta guia nos den e proceso y ta reenforsa e implementacion di derechonan humano.

Pa e motibo aki tambe, presupuesto di pais Aruba ta mara na e SDG’s, y como tal Parlamento di Aruba tin un comision special cu ta comproba si e SDG’s ta wordo netamente incorpora y implementa den e presupuesto.