Minister ta reacciona riba informacion incorecto relaciona cu docentenan di Papiamento

ORANJESTAD (AAN): Minister Endy Croes ta reacciona riba informacion incorecto cu ta circulando riba plataforma social relaciona cu e 21 docentenan cu a gradua na IPA recientemente

y cu no a haya un trabou. Despues di conferencia di prensa diaranson ultimo un docente di Papiamento a expresa riba plataforma social cu ‘su buchi a yena’. Na 2008 e la cuminsa e estudio di docente di Papiamento y na aña 2020 IPA a habri e verkorte traject. E mandatario a sigui bisa cu e ta cita loke e docente a skirbi riba su pagina di Facebook cu a haya un bida, pero e informacion incorecto:

“Ayera mi a mira nos Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes gaba cu “a logra aloca 3 mas y 5 ta kedando cla na un of otro stichting”. MENTIRA!”. “Y honestamente mi a cuminsa fada y cansa paso ta cada bishita cerca nos Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes no tin un adelanto of cambio. Cada bishita ta mesun contesta diferente formula”.

E mandatario di enseñansa a expresa cu e kier corigi e docente hoben y a expresa; si scucha e conferencia di prensa di augustus 24 na minuut 29:30, pueblo mes por verifica bek loke a wordo bisa ta corecto. A produci un total di 21 docente di Papiamento, ta berdad. Lamentablemente no ta tur a haya trabou, ta berdad. Tin diferente grupo cu a bishita mi Ministerio, ta berdad. Grupo di 4, grupo di 5, algun a wordo acompaña pa SIMAR y algun a bin nan so, ta berdad. E dignatario a sigui bisa cu a compronde cu 16 no tabatin un trabou te cu siman pasa, tambe ta corecto. For di 21 docente te cu siman pasa 16 no tabatin trabou. Minister Endy Croes a sigui bisa cu a duna instruccion na Directie Onderwijs y DPS pa trata na crea proyectonan di 1 aña pa e 16 docentenan di Papiamento, tambe ta berdad. Te cu nan a cuminsa reuni tur diabierna.

Minister di Enseñansa a sigui bisa cu e la compronde cu 3 mas a wordo aloca na un otro stichting. Y e mandatario ta confirma cu ta berdad, 3 docente a wordo contrata pa stichting SEPB. Despues Minister Endy Croes a expresa cu e cantidad di 16 docente di Papiamento cu no tabatin trabou a baha pa 13, tambe ta berdad.

Tabatin un grupo di 5 docente cu a reuni cu nan na dos diferente ocasion di cual e hoben aki tambe tabata den e grupo cu ta den tapara y kisas lo ta kedando cla. E mandatario a enfatisa cu e la informa cu e siman aki lo haya un update. E grupo a wordo acompaña pa SIMAR. Y durante e reunion SIMAR tabata ‘chat’ cu SKOA y na e momento eynan sinta den su oficina, SIMAR a informa cu SKOA lo por tuma tur 5. Ora nan sali di reunion nan a bay email nan CV y mi no tin mas informacion.

Pues e mandatario a enfatisa di no a bisa nada otro di loke a wordo bisa den conferencia di prensa. Tambe Minister Endy Croes a bisa si 7, 8 of 9 te na e momento ey cu no tin trabou lo percura pa di un of otro manera sostene nan pa nan yega na un trabou esey ta loke a wordo bisa den conferencia di prensa.

Finalisando Minister Endy Croes kier tene e perspectiva positivo pa ful e grupo manera a wordo bisa for di prome dia, lo keda busca proyecto tambe pa aloca nan tur e docentenan di Papiamento.