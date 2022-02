Minister Somohardjo met ‘pop-up office’ op persoonlijke toer

12/02/2022 18:03

Minister Bronto Somohardjo (2e links) van Binnenlandse Zaken tijdens zijn eerste ‘pop-up office’ bij het BvB Kwatta.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Onder het concept van ‘pop-up office’ is minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken een serie landelijke veldbezoeken gestart aan de verschillende Bureaus voor Burgerzaken (BvB) van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Hiermee wil Somohardjo “dichterbij zijn personeel staan en rechtstreeks met de burgerij in contact komen”. Het BvB Kwatta was vrijdag de eerste waarop dit concept is toegepast. Elke vrijdag zal een ander BvB worden aangedaan.

De bewindsman geeft hiermee ook gehoor aan de roep vanuit de

samenleving en pakt hij dit soort momenten aan om rechtstreeks

contact te hebben met de burger. “Het groter plaatje hierachter is

dat elke burger die het kantoor binnenstapt, op maat wordt bediend

en bovenal tevreden en voldaan weggaat”, meldt de Communicatie

Dienst Suriname.

Met dit concept van meet-the-people en pop-up office is de

bewindsman direct aanspreekbaar voor de samenleving en kan alles

besproken worden, zonder dat er een formele aanvraag voor audientie

ingediend hoeft te worden.

Er wordt bij elk BvB-kantoor ook een ideeenbus neergezet voor

klachten, problemen en suggesties vanuit de samenleving. Dit moet

passen binnen het verbeteren van de dienstverlening. Deze

wisselwerking tussen de samenleving en de BvB’s, zal volgens

minister Somohardjo “leiden tot de positieve ontwikkeling die de

minister nastreeft”. Zijn volgende stop zal zijn op 18 februari bij

het CBB Combe.







