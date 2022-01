Minister Sewdien: liever meer melkkoeien dan melkpoeder

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Landbouwminister Parmanand Sewdien heeft met de Agrarische Adviesraad Saramacca (AAR) gesproken over uitbreiding van de melkveestapel. De lokale rauwe melkproductie bedraagt twee miljoen liters per jaar terwijl de melkconsumptie zeven miljoen liters bedraagt. De bewindsman ziet meer heil in uitbreiding van de melkveestapel dan in import van melkpoeder om het gat van vijf miljoen liters op te vangen.