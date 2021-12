Minister Presidente ta recapitula e medidanan relaciona cu Covid-19

The content originally appeared on: Diario

Suplica na cada ciudadano pa yuda domina e contagio:

ORANJESTAD (AAN) — Minister Presidente a recapitula e medidanan cu tin na vigor aworaki pa loke ta e protocol cu mester cumpli cu ne, pa evita contagio di Covid-19 y su variante nobo.

E dignatario a menciona e medidanan aki, un pa un:

Horeca: Tin un cantidad maximo di persona na mesa; den restaurant ta ocho, den rumshop ta 4. Horario di ciere ta 1’ or di madruga cu excepcion di casino cu ta 2’ or di madruga.

Tapaboca: Ta obligatorio pa uza paden di e establecimentonan.

Bebidanan alcoholico: Tin prohibicion pa tin bebidanan alcoholico riba caya y den lugarnan publico.

Comercio: Ta riba 100% pero tin un limite pa loke ta trata e cantidad di personanan cu por drenta, depende di e capacidad di e establecimento. Un establecimento chikito no por acapara hopi hende. Akinan e medida di distanciamento fisico di 1.5 meter ta keda aplicable. Hand sanitizer y tapaboca paden, tur ta exigi den tur establecimento comercial.

Deporte: Ta permiti pero cu maximo di cantidad di hende.

Entretenimento musical: Ta permiti pa bandanan completo duna entretenimento musical pero no bailable, sino como background.

Gebiedsverbod: Tin un Gebiedsverbod locual kiermen cu no ta permiti pa ta den lugarnan publico, entre 7’or di anochi y 5’or di madruga. Esey ta encera beach, parkinglot, etc. No ta permiti pa ta para eynan ta combersa, dal drinks, etc., pero no subi auto den un parkinglot.

Bishita, fiesta y encuentronan social: E medidanan ta keda vigente te ainda, pero Minister Presidente ta pidi tur hende pa ta alerta pasobra esakinan por keda cambia.

“Si nos ta dicidi cu nos ta escala esaki ta un di e prome lugarnan cu nos ta escala pa haci e cantidad di personanan cu bin hunto, menos. Den establecimentonan nocturno tin horario pa ciere y no ta permiti baliamento akinan”, Minister Presidente a menciona.

Samenscholingsverbod: Riba caya no por tin mas di un maximo di ocho persona den un grupo canando, y establecimentonan nocturno tin un horario di ciere y no ta permiti baliamento aden, e dignatario a reitera.

Minister Presidente a subraya cu esakinan ta medidanan cu gobierno ta implementando caba, no pa molestia ningun hende, ni bishitante y sigur no pa haya mas poder, pero e unico motibo ta pa proteha e ciudadano mes, contra e contagio.

Maneho di biahero: E mandatario a splica cu esaki a bira mas estricto for di November caba y e ta haya cu nan a hacie hopi na tempo, unda cu gobierno a bisa cu e paisnan cu ta cay bao di riesgo hopi halto, mester test dentro di 24 ora prome cu subi avion. Pues, e pasaheronan no por bin Aruba y test akinan.

Minister Presidente a reitera cu e medidanan aki ta suficiente na e momentonan aki pero nan por escala locual gobierno no kier pa sosode, pasobra e lo nifica cu horario di ciere mester bira mas trempan, of cu menos hende por ta hunto den un establecimento, of na mesa, y cu ohala lo no mester bin un toque de queda. “Nos no kier yega asina leu y pesey aworaki nos ta haci un apelacion fuerte riba cada ciudadano, pa por fabor yuda domina e situacion y tene bao di control, pa no mester bay escala e medidanan”, e dignatario a subraya.