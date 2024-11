Minister Presidente a realiza apertura di RWZI di Parkietenbos

PPA lo no acepta e Landspakket riba mesa y tampoco ta di acuerdo cu e RAFT den un Rijkswet

E dignatario a gradici AWSS y su trahadornan pa e trabaonan grandi cu a wordo haci y cu a tuma e encargo si, no solamente e facilidadnan cu tabata den mal estado, pero cu a mehora nan, y pa e pueblo di Aruba cu a sinti alivio.

“Mi ta contento di ta akinan, pasobra esaki ta e prome resultado di e decision di privatiza e trabaonan di RWZI den e caso aki, na e compania estatal AWSS (Aruba Wasterwater Sustainable Solutions). Y aworaki, danki na e inversionnan haci door di AWSS, e planta ta trahando bek y awe ta habri e facilidadnan un biaha mas. Esaki ta trece un alivio hopi grandi pa esnan cu ta trece e awanan di Parkietenbos mas tanto, y cu mester a bay te zeewijk, y a pidi nos for di hopi tempo caba si por habri e facilidadnan aki. Y mi ta hopi contento cu aworaki, nos t’asina leu”, Minister Presidente a indica.

E mandatario a recorda cu e facilidad aki a wordo cera na Maart ultimo, pa motibo cu no por a procesa e desperdicio cu tabata bin aki, tambe debi na falta di mantenimento pa hopi aña.

