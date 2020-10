Minister Pokie in ziekenhuis wegens coronabesmetting

Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer is wegens besmetting met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Ook de directeur van het ministerie blijkt te zijn getroffen door het virus. Dit wordt bevestigd door Humphrey Dundas, woordvoerder van de vicepresident en Abop. De bewindsvrouw wordt in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verpleegd en de directeur is opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica.