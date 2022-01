Minister Nurmohamed herstelt wegen ‘met twee maten’

11/01/2022 19:03 – Samuel Wens

Districtscommissaris Frits Dinge meent dat Openbare Werken met twee maten meet als gaat om onderhoud van de wegen in de districten. Foto: aangeboden

BOVEN-SURINAME – Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) meet met twee maten, vindt districtscommissaris Frits Dinge van het bestuursressort Boven-Suriname in Sipaliwini. De burgervader zegt zich eraan te storen dat de Nurmohamed gezegd heeft dat zijn ministerie geen geld heeft om de wegen en bruggen in de districten Brokopondo, Para en Sipaliwini aan te pakken.

“De districten Para, Brokopondo en Sipaliwini behoren ook tot het grondgebied van de Republiek Suriname. Het verbaast mij en het klinkt discriminerend dat de minister van OW uitgerekend voor deze drie districten geen geld heeft. Hoe kan het dat voor sommige districten wel geld en voor andere districten geen geld ter beschikking is gesteld?”, werpt Dinge op.

“Ik meen wel te weten dat drie districten met hun productie niet onder doen voor de overige districten.” Volgens de dc zijn er zowel in Brokopondo als Sipaliwini wegen en bruggen die dringend gerepareerd moeten worden. “Dat geldt voor de bruggen op de weg naar Atjoni en Brownsweg.”

Minister Nurmohamed om een reactie gevraagd, zegt: “Ik ben op de hoogte van de wegen en bruggen die in district Brokopondo aangepakt moeten worden. Het is mij ook bekend dat de wegen achterstallig onderhoud hebben. Afgelopen jaar 2021 was een moeilijk jaar met zeer beperkte middelen, zodat veel projecten niet uitgevoerd konden worden. Wij gaan nu samen met de gebruikers van de wegen zoeken naar geld om te zorgen voor een goede infrastructuur.”

Dinge hoopt dat dat de minister in 2022 “zijn doelen beter kiest, want in andere districten werden bruggen en wegen toch wel gerepareerd”.

Een verwaarloosde brug van de weg naar Atjoni. Dit is geen ongewoon beeld over het gehele traject. Foto: dWT Archief

