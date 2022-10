Minister Maduro y su bureau a uni su mes na e campaña anti-droga di ‘Bisti na Locura’ di FADA

The content originally appeared on: Diario

Riba diamars a bisti na superheroe

ORANJESTAD (AAN): E siman aki nos ta observa e siman di cinta cora, ‘Red Ribbon Week 2022′, di Fundacion Anti Droga Aruba FADA. Ta un siman den cual FADA ta crea conscientisacion den comunidad pa nos hiba un bida liber di droga, atraves di stimula tur hende pa ‘Bisti na Locura’ durante henter e siman aki. Bureau di Minister Maduro di Finansa y Cultura tambe ta participa den e campaña nacional di conscientisacion aki y pesey riba diamars tur colega di bureau a bisti na superheroe.

Forsa no ta bin di capacidad fisico, pero e ta bin di un boluntad indomabel. Hopi ta esnan cu ta lucha cu un adiccion, sea ta droga, alcohol of ambos. Ta pa e motibo aki, Minister Maduro ta haya importante pa crea conscientisacion, no solamente entre muchanan y hobennan, pero sigur tambe entre adultonan pa no uza droga y pa celebra un bida liber di e substancancianan aki.

Minister Maduro y e staf di su bureau ta uni nan mes na e campaña di FADA pa conscientisa y encurasha Pueblo di Aruba pa bisa NO na droga.

E mandatario ta gradici FADA pa nan esfuerso di tur dia y alabes ta felicita FADA cu e di 10 aniversario di e campaña pa bisa NO na droga.