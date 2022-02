Minister Levens bezoekt scholen Coronie

04/02/2022 20:09 – Arjen Stikvoort

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, heeft een werkbezoek gebracht aan de districten Coronie en Nickerie. Foto: dWT Archief

TOTNESS – “Het heeft de afgelopen dagen enorm geregend. De klaslokalen stonden blank en de minister heeft met eigen ogen kunnen zien dat de lokalen onder water staan”. Districtscommissaris van Coronie Maikel Winter is ingenomen met het ‘onderwijsbezoek’ dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, vrijdag bracht aan de OS Totness en de Tata Colin Muloschool van Totness.

Veel problemen werden voorgelegd aan de bewindsvrouw waarop Levens direct met pasklare oplossingen kwam. Zo kreeg de burgervader de opdracht uit te kijken naar een stuk grond waarop containerwoningen voor leerkrachten gerealiseerd kunnen worden. “De meeste leerkrachten zijn nu nog afkomstog uit Nickerie. En wanneer er dan een keertje gestaakt wordt, is dit niet bevorderlijk voor het onderwijs,” uit Winter zijn zorgen.

Het kortstondig bezoek was volgens hem zeer productief doch veel te kort. Er is beloofd dat op op korte termijn de minister weer een orientatiebezoek zal brengen. “We hebben de bewindsvrouw gevraagd de volgende keer ??n tot twee dagen te verblijven om zowel de rooms-katholieke als de EBGS-scholen, zes in totaal, te bezoeken. De leerlingen zijn razend enthousiast. Zij willen namelijk ook de minister zien en voelen,” vertelt Winter.

Donderdag bezocht Levens de scholen in Nickerie. De problematiek en de ontwikkelingen in het onderwijs in het rijstdistrict werd met een meegereisde delegatie leerkrachten en schoolleiders besproken.

