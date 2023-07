Minister Glenbert Croes a presenta e ‘Toelatingshandboek 2023’ na Parlamento di Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Den Manual di Maneho “Handboek Toelating” cu a keda introduci 1 di februari 2023, ta guia e maneho di Integracion.

Diamars siman pasa den Parlamento Minister encarga cu Integracion Sr. Glenbert Croes, a splica puntonan di admision na Aruba.

Hobennan

Hobennan cu ta na Aruba for di chikito, cu ta bay scol na Aruba pero ta ilegal, ora cu e hoben haci 18 aña nan no por continua cu nan scol pasobra nan no tin permiso. Debi cu nan a bira mayor di edad dificil pa nan sigui studia. Awor cu e Handboek Toelating nobo, e hoben por haya un permiso unda e por busca un hende conoci of un famia mes cu por firma pa e hoben como “verblijf bij garantsteller”.

Pa Minister Glenbert Croes, tin hopi caso humanitario cu mester tene na consideracion y caso pa caso ta evalua nan.

Nos adultonan mayor

Si tin un pensionado cu mester di un hende pa cuid’e pero su pensioen no ta yega pasobra cu norma di entrada ta 2.040 florin, awor ta permiti cu un yiu of un familiar por para co-garante pa e empleado domestico. Esaki ta haci posibel cu e entradanan ta wordo tuma hunto. No necesariamente e co-garantenan mester biba na mesun adres pero asina ta facilita pa nos grandinan por tin hende pa cuida nan.

Deportista

Minister Croes a splica cu un hende cu bin haci deporte, e no ta bin haci deporte so, y awor e por haya permiso pa traha y mantene su mes. E posibilidad aki ta yuda e deportista y yuda e club cu ta firma pa e persona aki. Esunnan cu kier trece un deportista mester corda cu nan tambe ta sernan humano y nan mester haya bon trato y duna nan condicionnan digno pa biba na Aruba.

Inversionista

Tambe den e Handboek Toelating 2023, e mandatario a splica cu a baha norma di inversionista pa 150 mil florin, pasobra despues di e pandemia hopi hende a haya sla financiero duro. Kizas tin algun hende lo a bira mas rico durante e pandemia pero tur hende a haya sla financiero.

Permiso pa inversionista cu ta inverti den tanto San Nicolas como Oranjestad e investeerders norm ta cero y Minister Glenbert Croes ta haya cu mester stimula hende pa inverti den tanto downtown Sanicolas como downtown Oranjestad.

Cu e Handboek Toelating cu a drenta na vigor 1 di februari 2013, ta bay keda haci evaluacion y awor cu e la keda introduci mester a repasa varios version pa e keda rafina, coregi, ahusta y finalmente Parlamento di Aruba a haya e version final.

Minister encarga cu Integracion Sr. Glenbert Croes ta aprecia cualkier contribucion cu Parlamentarionan kier propone y na mesun momento ta pidi pa consider’e un ‘work in progress’ cu ta sigui mehora segun circunstancia ta evoluciona.