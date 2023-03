Minister Glenbert Croes a elabora tocante su viahe  pa Hulanda, su mision y perspectiva pa futuro

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Minister di Labor, Energia y Integracion, señor Glenbert Croes, a yama un conferencia di prensa, diamars 28 di Februari awo.

E dignatario a elabora tocante su viahe di trabao na Hulanda, su mision y perspectiva pa futuro.

E mandatario a menciona cu durante e viahe aki, el a wordo acompaña pa e companianan di Estado, Utilities, WEB Aruba NV, NV Elmar y RdA.

Nan ta e companianan di gobierno cu ta instrumental den e implementacion di e politica nacional energetico y mester ta instrumental tambe den e implementacion di perspectivanan pa futuro.

E dignatario a señala cu na Aruba, pa iniciativa di Minister Presidente, na Mei proximo lo tuma lugar na Aruba, e Conferencia Caribense, pa Clima y Energia. Na Hulanda el a reuni cu señor Hamsa Kacha, consehero di e Minister di Energia y Clima Rob Jetten, y cu Ferdy Klaver, consehero pa special envoy riba clima, di Ministerio di Energia y Clima di Hulanda, na unda nan a caba di defini e propositonan cardinal, y ya caba tin un team na Hulanda y na Aruba, cu ta preparando henter e contenido di e Conferencia.

Minister Glenbert Croes a indica cu el a transmiti e mensahe di Prome Minister Wever-Croes, durante su prome bishita na Minister Jetten, pasobra Aruba ta realiza cu islanan chikito rond mundo, mester hunga un rol cardinal den e concientizacion y cultiva compromiso na tur pais na mundo cumpli cu e obhetivonan di 2030-2050, cu ta e esencia ta e Acuerdo di Paris, pa mundo compromete su mes na percura pa e emision y polucion termina pa 2050.

Pa esaki tin decisionnan, inversionnan, concientizacion y educacion grandi ta wordo haci pa prepara mundo den e transicion aki, pa na 2050 nos por biba den un mundo sin polucion y cero emision.

Aruba, como parti di Reino Hulandes, ta aprecia e receptividad y apoyo di Gobierno di Hulanda, ya cu Hulanda ta hungando un rol instrumental den e transicion energetico aki, y Aruba ta yama pa hunga un rol importante den esaki, pasobra tanto bal Hulanda actua su so, Aruba actua su so, si mundo no actua conhuntamente, pa baha e emisionnan di CO2, y pa 2050 no tin emision mas.

E Aruba limpi aki mester keda como herencia di e generacionnan futuro, pasobra si no cumpli cu e metanan aki, si nivel di lama lo subi pa paisnan manera Aruba, un Isla y riba Hooiberg y Jamanota no tin suficiente lugar pa hende biba eynan, e mandatario a bisa den forma ilustrativo.

“Si nivel di lama subi riba nos isla kizas nos no ta confronta e consecuencianan pero nos yiunan y nan yiunan si”, e dignatario a subraya.

Minister Croes a remarca cu no por traspasa e responsabilidad aki pa futuro generacionnan, sino cu mester actua awo. “Nos generacion ta yama pa pone e fundeshi aki rond mundo, como mundo henter”, Croes a subraya.