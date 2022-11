Minister Geoffrey Wever a forma parti di e inauguracion di e workshop di maneho di riesgo di desastre

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diamars 1 november Minister Geoffrey Wever tabata presente na e inauguracion di e workshop

“Comprehensive Disaster Risk Management and Financial Resilience for Overseas Countries and Territories (OCTs)” den Caribe.

Minister Wever ta Territorial Authorizing Officer di e European Development Fund y a duna un speech como parti di e inauguracion di e workshop. Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) ta e departamento cu ta encarga cu e trabaonan den cuadro di proyectonan regional y internacional. Minister Wever ta gradici World Bank y Global Facility for Disaster Reduction and Recovery pa organiza e workshop aki y ta agradici tambe Union Europeo pa financia e workshop bou di e programa “Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme” (RESEMBID) parti di e European Development Fund (EDF) regional. Minister Wever a elabora tambe riba e necesidad di keda hunto y yuda otro den nos region ora ta enfrenta desasternan natural.

E workshop lo dura 3 dia y tin como meta pa trece stakeholders clave den sector publico di e diferente OCTs, organizacionnan regional, e demas partners hunto pa intercambia experiencianan den maneho comprensivo di risico di desaster ( Comprehenisve Disaster Risk Management (CDRM)) y proteccion financiero.

E resultado desea di e workshop lo ta cu na final di e 3 dianan di workshop lo tin un miho comprendemento di e riesgonan cu ta afecta e OCTs, di e Comprehenisve Disaster Risk Management y di e tools financiero y e practicanan actual den proteccion financiero den caso di desaster. Tambe lo tin mihor conocemento di e trabao y productonan di Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, cual ta e prome “multi-country-peril risk pool” nan mundo cu ta ofrece un tipo di seguro den caso di desaster. Y por ultimo, e paisnan lo yega na consensus di cual ta e necesidadnan cu mas urgencia di e OCTs y cualnan ta e accionnan clave cu mester worde tuma den termino corto y largo.

“E topiconan di e workshop ta hopi interesante. Mi ta desea tur e participantenan di e workshop hopi exito y cu e workshop aki ta uno fructifero y cu e colaboracion entre e paisnan lo bira aun mas estrecho” – Minister Geoffrey Wever: