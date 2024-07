Minister Endy Croes ta splica con e structura pa subsidia federacionnan ta funciona

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN) – Minister Endy Croes a splica, den entrevista cu DIARIO, cu e structura ta cu Lotto ta traha e placa y e tin un deber cu SSSA,

esta “Stichting Sport Subsidie Aruba”, cual tin e reglanan ki ora tur e Federacionnan miembro ta bin na remarca pa haya nan placa.

E dignatario a comenta cu tin algun deporte, por ehemplo Bolas Crioyo, cu por discuti si ta deporte of no, pero ta un evento social cu ta atrae hopi hende, y door cu nan no ta un Federacion estableci cu statuut, y lotto ta yuda nan directamente den algun aspecto cu ta cay pafo di e grens.

E mandatario a sigui splica cu antes SSSA, atravez di Lotto, tabata duna tur federacion 2.5 miyon florin pa aña. Desde cu e contrato nobo a wordo firma y e calculacion nobo a wordo haci, a yega na un acuerdo nobo cu SSSA, cu e aña aki na Januari ultimo, y e mes tabata tey cu tur e federacionnan, a firma y otorga 4.3 miyon directamente na e federacionnan.

No obstante por mira diferente grupo deportivo ta haci rifa y bende riba cay, entre otro formanan di haya fondo pa nan competencianan deportivo. Carate por ehemplo, ta un.

“Toch e fenomeno ey lo no caba. Si mañan no ta dobla esaki na 8.8 miyon, e fenomeno ey no lo caba. Laga mi splica un poco p’asina e lo bira un debate publico. Nos tin un structura, cu nos ta traha cu federacion, e federacion tin su clubnan bao di dje, pero e tambe ta afilia na un federacion internacional. Esey ta e canal cu SSSA ta uza, pa duna e federacionnan pa e seleccionnan y ekiponan cu ta perform bon cu teamnan den campeonato”, e mandatario a señala. Tin yen di rekisito y detayenan cu e federacion tin cu cumplo cu ne pa haya su placa pa su seleccionnan desaroya.

“Esey ta e caminda cu nos kier cana. Banda di dje, bo tin e clubnan cu riba nivel di club nan tambe tin nan programa. Pues, nan ta bay hunga pa seleccion, por ehemplo, y por ta tres persona ta bay seleccion, pero e otro clubnan ta bisa cu nan tambe kier bay torneo, pero esaki ta bira un tiki pafo di e sistema, pero bo no por stop’e, anto nan tin cu percura pa e fondonan pa nan club”, e mandatario a señala, y a expresa cu bunita di esaki ta cu aunke nan ta competi como Club, ta Aruba nan ta representa.