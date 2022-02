Minister Endy Croes ta felicita Desiree Correa pa un otro bunita buki

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente den un encuentro ameno Minister Endy Croes y colega Minister Presidente sra. Evelyn Wever – Croes a ricibi bishita di e autor Arubano sra. Desiree Correa kende

a lansa un otro obra titula ‘Drama Real’ den nos dushi idioma di Papiamento.

Sra. Desiree Correa no ta un persona desconoci e tin un trayectoria largo den mundo literario di Aruba. Na 1978 sra. Correa a gana un concurso na Caracas, Venezuela, cu a spart e chispa pa e cuminsa skirbi. Desiree tin varios obra original, traduci, obra pa teatro, e la oraganisa y duna tayer di poesia, tayer con pa skirbi cuenta pa mucha, tayer pa promocion di lesamento etc. Algun buki cu Desiree Correa a publica ta entre otro; Elefina Elefante, Mosa’s eiland, Drumi Dushi, Compa Nanzi, Doño di curpa, Domi di den mondi etc.

Riba portada di e buki nos ta lesa un sinopsis di e storia: “E novela ta trata di un pareha locamente namora, cu ta mira nan felicidad yega na alcansa un nivel halto cu yegada di nan morocho. E yegada di e dos muchanan Jani y Juani ta e colmo di felicidad pa e mama. No pa e tata, kende ta sospecha cu su señora tabata infiel. Di ki otro manera bo por splica e aspecto fisico di rasa preto di e muchanan? Tanto wela como welo part’i tata tin desendencia Europeo, di unda anto e muchanan a sali cu cabey yen di krul cera y color di mispel? Comosifuera esaki no ta suficiente, e welo part’i tata ta un homber sumamente machista y ta discrimina no solamente color di cuero di un persona, sino tambe hende muhe”. Un obra cu ta stimula pa tene un discusion y intercambio di idea entre e lesadonan di Drama Real.

Por ultimo Minister Endy Croes ta felicita Desiree Correa cu lansamento di un otro bunita obra den nos dushi idioma di Papiamento y gradici tur esnan cu a contribui pa haci e buki un realidad ‘Un tremendo buki cu sigur tur Arubiano mester tin den nan coleccion’, e Mandatario a finalisa.