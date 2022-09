Minister Endy Croes a ricibi 2 buki hopi interesante for di rector di Universidad di Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente mandatario di Enseñansa a ricibi bishita di Rector di Universidad di Aruba Profesor Viola Heutger hunto cu Eric Niels Mijts.

Sr. Mijts tin dos Master uno den Governance and Leadership y un Master den Science in Sustainability for Eneneering at SISSTEM y hunto nan a entrega dos buki na Minister di Enseñansa y Deporte.

E prome buki di “UAUCU” (University Aruba y University College Utrecht) esta e Student Research Exchange Papers 2022 cual ta e di 7 edicion.

Un total di 17 studiante di cual 6 ta di Universidad di Aruba y 11 di Universidad di Utrecht, Hulanda como parti di e ‘exchange program’. Nan a traha hunto riba diferente investigacion di y pa Aruba.

Pa loke ta trata e di dos buki ta un buki di sr. Mijts cu ta titula ‘The situated construction of language ideologies in Aruba”. Un buki cu ta ilustra un proyecto di investigacion unda ta trata e relacion complica entre e ideologia di idioma, colonisacion, mobilidad social economico y emancipacion di e ex-colonianan, unda e maneho di idioma colonial hereda ainda tin su influencia awendia.

E maneho di idioma ta duna prioridad na e idioma di e colonisado previo riba e idioma di cas di esnan den eseñansa, y frecuentemente den practicanan legal y den gobernacion. Pues e.o. bo ta wordo forsa pa haya les den un idioma straño cu no ta bo idioma di cas.

Hopi importante cu tin un comision actual ta atendiendo cu e maneho di idioma ‘Taalbeleid’ como e recomendacion number 2 den e Tusserapport di e ‘doorlichting’ cu a tuma luga.

E investigacion di sr. Eric Niels Mijts lo ta uno di vital importancia den e proceso actual y sigur lo aporta positivamente pa e rapport final cu lo keda cla na December e aña aki. Finalisando Minister Endy Croes a expresa cu e tabata un bon reunion, hopi interesante y fructifero cu Rector di Universidad Viola Heugter y sr. Erick Niels Mijts.