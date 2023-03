Minister Endy Croes a anuncia cu tin contrato nobo pa Lotto pa Deporte y CBN

The content originally appeared on: Diario

Un dia positivo y di hopi alegria:

*Pasobra e deportistanan mester ta central!

ORANJESTAD (AAN) – Minister di Enseñanza y Deporte Endy Croes, den conferencia di prensa tocante e negociacionnan actual pa un contrato nobo cu Canadian Bank Note, pa Lotto pa Deporte, el a sigui splica cu desde 2011, momento cu e gobierno di turno y e bestuur di turno a dicidi di traspasa e operacion di Lotto totalmente pa Canada y a lanta un CBN Aruba, cu ta esun cu ta opera na Aruba bao maneho directo cu Canada, Lotto pa Deporte cu ta esun cu tin e vergunning, a keda sin nada. Tin e responsabilidad pero no tin control riba su loteria.

“Di otro banda di muraya, opresion tabata tuma lugar, y e ta contra tambe e sentido di e ley cu nos a splica. Bisando esey, di 1999 pa 2011, semper Canada tabata tin un contrato cu Lotto, unda tabata tin un management team cu ta ricibi 8.25% di e benta total. Esey ta nan share. 50% ta bay pa e ganador, average di 12% ta bay pa e revendedor. Si bo ta reparti’e e ta keda un fair grandi pa Loto pa Deporte tambe, pasobra pa esey e ta destina. Na 2011, cu e cambio di contrato, e contrato nobo a bay di 8.25% pa 23.5%, y esey ta e inhusticia cu nos ta bringa y cu nos a para pe, y cu nos ta bisa cu e deporte no ta wordo sirbi den su totalidad cu un contrato asina. Y ora nos a trece riba mesa for di aña 2011 pa 2020, bo ta mira cu den e contrato nobo, na e otro banda di muraya CBN y CBN-A, a haya 104 miyon florin den diez aña, anto Subsidie Commissie of Stichting Commissie manera a bira na 2017, a haya 34 miyon. Nos ta bisa cu e balansa aki ta schuif y esey nos kier, hustamente, drecha, pa hustamente e federacionnan cu nos ta mira aki presente, por cuminza haya mas entrada”, e dignatario a subraya.

Minister Endy Croes a sigui splica cu ora nan a anuncia na Juli cu gobierno ta negocia e contrato, algun prensa comprometi a chercha, y bisa cu nunca lo por kibra e contrato ey.

“Awe ta e dia pa pasa riba esey pasobra awe ta un dia positivo y alegre. Un cos si, e no tabata facil. E negociacionnan no tabata facil y nos ta compronde cu cualkier compania cu tin un contrato legitimo, y e contrato ta legitimo, firma te cu 2031, e no ta asina facil pa renegocia, pasobra gobierno di Aruba kier of minister di deporte kier. No! Nos a bisa, e deportistanan mester ta central y pa nan nos a hiba e lucha aki y, awe orguyosamente, mi ta anuncia cu el a bira un contrato nobo di e luna di Februari recien, y a bolter e contrato aki unda no mas 23.5% ta bay pa CBN-y CBN Aruba, pero nos a bay bek pa 8.5%”, Minister Endy Croes a remarca.

E mandatario a agrega cu e contrato aki ta full revisa y firma pa tur e autoridadnan tanto di Canadian Bank Note como di Lotto pa Deporte y Gobierno di Aruba.